マイナビ・ALBA共催、若手女子ゴルファーの登竜門『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』3月11日（水）開幕　放送拡大・競技制度刷新でさらなる成長へ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井 俊介）、株式会社ALBA（本社：東京都江東区、代表取締役社長：島崎 陽）は、若手女子ゴルファーの育成を目的とした「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026」を3月11日（水）に開幕いたします。

マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは、「日本のみならず世界での活躍を夢見る若手女子選手に成長の機会を提供する」という思いを込めて2019年にスタートし、2026年シーズンで8年目を迎えます。発足以来、過去7年間でJLPGAプロテスト合格者31名を輩出。2025年シーズンは最終プロテスト進出者27名中7名が合格するなど、若手育成ツアーとして確かな成果を積み重ねています。

8年目を迎える2026年シーズンは、年間18試合の開催を予定しており、ツアー発足以来、最大規模での開催となり、年々盛り上がりを見せています。開幕前にはQT（クオリファイングトーナメント）を実施し、さらにシーズン途中にはリランキング制度を導入。継続的な競争環境を整えることで、より実力を反映した出場機会を創出します。また、これまでのALBA TVによるライブ配信に加え、2026年シーズンからはBS11にて全試合のディレイ放送を実施。全国規模での視聴機会を拡大し、ツアーおよび参画企業の認知拡大を図ります。

▼多くのスポンサーから支持される成長ツアー

マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは、若手女子ゴルファーの育成とゴルフ界の発展に貢献する場として、多くのパートナー企業から支援されています。

マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーへのスポンサードを通じて、若手選手の挑戦を応援し、ゴルフ界の未来を担う才能の育成に貢献できるほか、スポンサー企業にとっては、プロアマ大会への参加を通じた取引先との関係強化やブランド価値向上の機会にもつながります。

さらに、ALBAが展開する雑誌・WEB・動画・イベントを連動させた情報発信により、企業の認知拡大やマーケティング支援にも寄与しています。

多くのパートナー企業がマイナビ ネクストヒロインゴルフツアーを通じて、若手選手の育成、ゴルフ界の発展、そして企業自身の成長へとつながる好循環を生み出しています。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーとのスポンサーシップにご興味のある方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

【 本件に関するお問い合わせ 】

ネクストヒロインゴルフツアー運営事務局

E-Mail：nhgt-info@nextheroinegolftour.jp

▼マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー 2026年大会予定■ライブ配信・放送について

ALBA TVでは全試合をライブ配信（アーカイブあり）し、選手たちの白熱したプレーを試合終了までお届けします。

また2026年シーズンからは、BS11にて全試合のディレイ放送を実施予定です。

公式ホームページ：https://nextheroinegolftour.jp/

ALBA TV（全試合独占配信）：https://www.youtube.com/@ALBA_TV/streams

株式会社マイナビ

住所：東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

ホームページ：https://www.mynavi.jp/

代表取締役 社長執行役員 粟井 俊介

株式会社ALBA

住所：東京都江東区木場2-8-3

事業内容：ゴルフ関連出版事業、Webコンテンツ企画・開発、イベント企画・運営 等

ホームページ：https://company.alba.co.jp/

代表取締役社長 島崎 陽

