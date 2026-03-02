スポーツを応援したい企業とスポーツチームをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors（スポンサーズ）」公式サイトを全面リニューアル

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、より多くの企業・個人の皆様に利便性と価値提供を果たすため、公式サイトを2026年3月5日10：00AMに全面リニューアルいたします。

スポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年間）から支援することができる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。

スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。一方、チームは提供するプランを掲載することで、全国の企業からの支援を受けられ、認知度拡大と資金調達が期待できます。

Sponsorsは、スポーツチームの応援を後押しすることで、チームが活性化し、エンターテインメント性の向上や人が集まることによる地域活性化、そして社会貢献へとつながる好循環を生み出すことを目指しております。

Sponsorsは、企業の皆様がスポンサーになることへのハードルを下げ、チームスポンサーを日本全国に広げ、スポーツチームが多くのパートナーシップを受けられるようスポーツの発展に寄与して参ります。

■リニューアルの背景と目的

「Sponsors」は、少額からスポーツチームや選手を支援できるマイクロスポンサードサービスとして、多様な競技・チームと全国の企業・応援者をつなぐプラットフォームです。

これまで企業にとってはマーケティング施策や地域共創の機会創出の場として、スポーツチームにとっては活動資金の確保や認知拡大の機会として機能し、双方にとって持続的な関係構築を後押ししてまいりました。

近年、企業経営においては「Purpose経営」や「人的資本経営」、「地域共創」といった考え方が重視される一方で、スポーツスポンサーシップはいまだに大企業中心・高額・限定的な取り組みであるというイメージが根強く残っています。その結果、本来はスポーツを通じた共創に関心を持つ中小企業や地域企業にとって、参画のハードルが高い状況が続いています。

一方で、スポーツチーム側においては、安定的な活動資金の確保に加え、地域企業との継続的なパートナーシップ構築や、ファン層の拡大・認知向上といった複合的な課題を抱えています。競技力向上と地域との関係づくりを両立させるためには、従来型のスポンサーシップの枠を超えた新しい仕組みが求められていました。

こうした背景を踏まえ、今回のリニューアルでは、スポーツチームおよびスポンサー双方にとっての使いやすさを高めるとともに、プラットフォーム上での情報発信機能を強化し、支援や参画への意欲を高める価値体験の創出を目指しています。より多くの企業や応援者が自然な形でスポーツ支援に参加できる環境を整えることで、スポーツを軸とした持続可能な共創の輪をさらに広げてまいります。

■主なリニューアルポイント

■今後の展望

リニューアル後のTOP画面- デザインの一新直感的に操作できるUI/UXを採用し、パソコン・モバイル双方で快適な閲覧体験を提供します。- 情報整理とコンテンツ拡張チーム・プラン・成功事例・コラムなど、重要情報をカテゴリーごとに最適配置。- スポンサー企業向け導線最適化支援プラン検索や申し込み手順がさらにスムーズに。- サポート体制の強化問い合わせ・相談のしやすさを改善し、導入支援や活用のフォローアップを強化。

私たちが目指しているのは、スポーツを通じて企業の価値を高めると同時に、企業の力によってスポーツの可能性をさらに広げ、地域社会を持続的に活性化させていくエコシステムの構築です。

スポーツと企業活動を切り離して捉えるのではなく、両者が相互に価値を生み出し合う関係を築くことこそが、これからのスポンサーシップのあるべき姿だと考えています。

スポーツスポンサーは単なる広告出稿ではなく、企業にとっては、理念やパーパスを体現し、地域や社会との接点を深める経営戦略の一環であり、共創を通じて企業価値を高めていく“未来への投資”です。

スポーツチームにとっても、資金支援にとどまらず、地域企業との継続的な関係性を築くことで、競技力向上と社会的価値の創出を両立させる基盤となります。

「Sponsors」では今後、中小企業がより参画しやすい仕組みづくりを強化するとともに、地域密着型スポーツとの連携を一層深めてまいります。また、実際に生まれているスポンサー事例や成功ストーリーを積極的に発信し、スポーツ支援が企業や地域にもたらす具体的な価値を可視化していきます。

スポーツを軸に、企業・チーム・地域がともに成長する循環を、さらに広げてまいります。

■コメント

スポーツにおけるスポンサーシップの在り方は徐々に変化し、スポーツ興行を広告媒体とみなして協賛する「スポンサーシップ」から、スポーツ団体と企業のお互いの課題を解決しあう存在、また双方で手を取り合ってスポーツを通じて社会と連携する、「パートナーシップへ」と変化しています。

今回のサイトリニューアルにより、「Sponsors」が目指す“スポーツを軸にした企業とコミュニティのポジティブなつながり”をより多くの方に体感いただけるようになりました。

リニューアルを通じて、より多くの企業様にその可能性を知っていただき、スポーツと企業が共に成長する社会を実現してまいります。

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

Core-Business株式会社

Sponsors（スポンサーズ） 担当：野口 大介

TEL ：03-5937-4965

E-mail ：support@sponsor-s.com

