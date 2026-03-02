74歳で「発達障害」の診断を受けたニトリHD会長が、成功をつかむまでの失敗と努力、苦悩を隠すことなく明かす！

株式会社 祥伝社

株式会社祥伝社（千代田区神田神保町）は、日本を代表する大企業「ニトリ」の創業者であり会長の似鳥昭雄氏が、発達障害の当事者として、大きな成功をつかむまでの失敗と努力、苦悩を語ったノンフィクション書籍『発達障害の私だからこそ、成功できた』 を、2026年3月3日より発売いたします。

74歳で「発達障害」の診断を受けた似鳥氏は、「ショックや驚きはなく、その診断はしっくりくるものだった」「『困難の答え合わせ』ができたようだ」と語ります。発達障害の特性によるマイナス面ばかりが強調されて、社会や組織の中で生きづらさを感じやすい当事者にとって、似鳥氏の大きな成功とあっけらかんと朗らかな姿は、大きな希望そのものであり、自信につながるもの。

本書では似鳥氏に、「発達障害だからできない」ではなく、「だからこそできた」を語っていただきました。当事者にとってはエールとなり、その周囲や社会にとっては特性への理解を助ける１冊です。

ここがポイント！

１. 「できない」「苦手」を前に、何をしたのか？ が明らかに

……少年期のいじめ、営業成績ゼロのサラリーマン時代、会社乗っ取り事件、メインバンクの倒産など、似鳥氏の波瀾万丈な人生を「発達障害の特性」をポイントに振り返ります。すると、困難を前にしたときの対処法が浮かび上がってきました。

２. 妻や秘書、社長など、周囲の人々の語りを収録

……周囲から見た「発達障害の現われ方」、それと向き合う姿、そんな本人とどうかかわっているかなどを語ったコラム。そこには、当事者とかかわる際のヒントのほか、似鳥氏のユニークなキャラクターがわかるエピソードも満載。

３. 本書監修は精神科医で発達障害が専門の岩波明氏

……巻末には岩波氏による解説「ADHDが世界をつくる」を収録。

▼もくじ

序 章 74歳、発達障害であることがわかった

第１章 ほんとうに、発達障害はできないことばかり？

第２章 不思議だった自分自身

第３章 「できないだらけ」との付き合い方

第４章 とにかくやっちゃう。そういう勇気がある

おわりに 「できること」を見つけていく、伸ばしていく

解 説 「ＡＤＨＤが世界をつくる」 岩波明氏

▼商品概要

品名：『発達障害の私だからこそ、成功できた』 著者：似鳥昭雄

体裁・頁数：四六判、本体224頁、モノクロ１色

発売日：2026年3月3日（全国書店で発売）

定価：1760円（税込）

出版社：株式会社 祥伝社

▼著者紹介

似鳥 昭雄 （にとり・あきお）

株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長。1944年、樺太生まれ。64年、札幌短期大学を卒業後、北海学園大学に編入。66年、北海学園大学経済学部卒業。67年、似鳥家具店を札幌で創業。72年、似鳥家具卸センター株式会社を設立。78年、社名を株式会社ニトリ家具に変更。86年、社名を株式会社ニトリに変更。2010年、持株会社（ニトリホールディングス）に移行。16年、株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長に就任。24年からは株式会社ニトリの代表取締役社長に復帰。