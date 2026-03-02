Bounce、東京・大阪・なんば・京都のVIPラウンジと提携開始

Bounce Japan 合同会社Bounce、東京・大阪・なんば・京都のVIPラウンジと提携開始

世界4,000都市・35,000拠点以上で展開し、日本国内でも5,500拠点・650都市に広がる手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、新たに東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・なんば(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/namba)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)VIPラウンジとの提携を開始いたしました。

本提携により、東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・なんば(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/namba)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)を訪れる旅行者や国内移動中の利用者が、主要ターミナルに隣接する各都市のVIPラウンジで荷物を預け、より自由で快適な移動体験を得られるようになります。特に、早朝にバスで到着した利用者が、チェックイン前に荷物を預けて身軽に観光や移動を楽しめる新しい利便性を提供します。

提携の背景と目的

訪日観光客の増加や国内旅行需要の回復に伴い、チェックイン前後や都市間移動中に「荷物をどうするか」という課題はますます大きくなっています。Bounce(https://ja.bounce.com/)はこれまで、カフェやホテルなどを拠点に「手ぶらで観光できる」環境を提供してきました。今回の東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)のVIPラウンジとの提携により、旅行者は移動の拠点とラウンジ空間を組み合わせた新しい利便性を享受できるようになります。

ユーザーにとってのメリット- 営業時間が長く、早朝から夜遅くまで幅広い時間帯で利用可能- 東京駅のすぐ近くという好立地で、観光や移動前後に便利- 早朝に到着する高速バス利用者が、チェックインまでの時間を有効に活用できる- 予約から決済まで完全キャッシュレス、QRコードで数秒チェックイン- １予約につき最大100万円の補償付きで安心

Bounce(https://ja.bounce.com/)はすでに、渋谷駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station)・新宿駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku-station)・池袋駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/ikebukuro-station)・京都駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto/kyoto-station)・大阪難波駅(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/namba)など、全国の主要な駅周辺でも多数の拠点を展開しています。

ラウンジのアクセスマップ

東京VIPラウンジ

大阪VIPラウンジ

なんばVIPラウンジ

京都VIPラウンジ

CEOコメント（Bounce創業者 / Cody Candee）

「東京VIPラウンジ様との提携を通じて、旅行者の皆さまに新しい利便性をお届けできることを大変嬉しく思います。特に高速バスをご利用の方々にとって、到着後すぐに荷物を預けて『手ぶらで移動できる自由』を体験していただけることは大きな価値だと考えています。Bounceは今後も、日本全国のパートナーと協力し、誰もが快適に『荷物に縛られない旅』を実現できるよう取り組んでまいります。」

Bounceについて

「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で一時的に荷物を預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ世界最大※の手荷物預かりプラットフォームです。2019年に米国サンフランシスコで設立し、現在は世界4,000都市以上・35,000拠点で展開。日本国内では東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)など主要観光都市から地方都市までサービスを提供中。

公式サイト：https://ja.bounce.com/



【会社概要】

会社名：Bounce, Inc.

所在地：698 Guerrero street , San Francisco, CA 94110, USA

設立：2019年

日本支社：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2024年

お問い合わせ：press-jp@bounce.com

※「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）