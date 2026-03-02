ユービーセキュア、ペネトレーションテスト内製化支援サービスの提供を開始

株式会社ユービーセキュア

株式会社ユービーセキュア（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田 陽子、以下「ユービーセキュア」）は、ペネトレーションテストの実施を支援するソフトウェア「Rapid7 Metasploit Pro」（※1）を活用した技術者育成サービス「ペネトレーションテスト内製化支援サービス」（以下「本サービス」）の提供を2026年3月より開始します。

■ サービス提供開始の背景

脆弱性を悪用したサイバー攻撃による被害が後を絶たない中、企業はデジタルトランスフォーメーション（DX）推進とセキュリティ品質の両立を求められています。こうした状況を受け、中央官庁を含む公的機関から、企業がセキュリティ診断の内製化を推進するためのガイドラインが発行されるなど、自社でセキュリティ検証を実施できる体制の構築が重要視されるようになっています。

一方、多くの企業ではペネトレーションテストを外部ベンダーに依存しており、「テストのタイミングを自社でコントロールできない」「自社環境に最適化されたテストが実施できているか判断できない」といった課題を抱えています。また、Metasploit Proを導入したものの、高度なツールであるがゆえに十分に活用しきれていないケースも少なくありません。

本サービスは、こうした課題を解決し、企業が自社の特性を踏まえた実効性の高いペネトレーションテストを、任意のタイミングで主体的に実施するための人材育成を支援します。

■ サービス概要

ユービーセキュアは、2023年1月よりRapid7（米Rapid7 Inc.）の日本における正規Distributorとして、脆弱性スキャン・管理ツール「Rapid7 InsightVM」を提供してきました。本サービスでは、そのパートナーシップとユービーセキュアのペネトレーションテストチームが培った実践知見を活かし、Metasploit Proを用いた技術者育成トレーニングを提供します。

トレーニング内容

座学によるペネトレーションテストの基礎知識習得から、演習環境を用いたハンズオン演習まで、受講者のニーズに応じたプランを用意しています。リモートでの座学プランに加え、オンサイトでのハンズオンプランを選択できます。

継続的な技術支援

トレーニング修了後も、チケット制のテクニカルアドバイザリーサービス（オプション）により、実運用における技術的な疑問や課題に対応します。

脆弱性管理との連携

Metasploit Proで検証した結果をRapid7 InsightVMと連携することで、発見から是正・管理まで一貫した脆弱性管理サイクルの構築が可能です。

■ 本サービスの特長

現役ペネトレーションテスト技術者による指導

ユービーセキュアで実際にペネトレーションテストを担当する技術者が講師を務めます。現場で培ったノウハウを基に、Metasploit Proの基本操作から実践的な攻撃検証手法まで、段階的に習得できるカリキュラムを提供します。

グローバルスタンダードツールの活用

Metasploit Proは、世界中のセキュリティ専門家に利用されているペネトレーションテストツールです。本サービスでの習得を通じて、国際的に通用するスキルを身につけることができます。

■ 期待される効果

本サービスの導入により、以下の効果が期待できます。

- ペネトレーションテストの外注コスト削減- 自社の特性を踏まえた、実効性の高いペネトレーションテストの実施- 組織環境に最適化されたテストを、任意のタイミングで実施可能に

■ エンドースメント

ラピッドセブン・ジャパン株式会社 代表執行役社長 松田 敏幸 様

ラピッドセブンは今回の「Rapid7 Metasploit」を活用したペネトレーション技術者育成メニューの提供を歓迎いたします。

ラピッドセブンではRapid7 InsightVM などの脆弱性管理で可視化された脆弱性を起点に、企業に与える影響レベル調査にグローバルスタンダードツールである「Rapid7 Metasploit Pro」を活用することを推奨しております。

昨今、官公庁や企業においてセキュリティ対策の「内製化」が重要なテーマとなっており、自組織で高度なリスク評価を行える体制構築が急務となっています。

しかし、ペネトレーションテストは高度技術者による操作と思われ足踏みされている企業も少なくありません。今回の取り組みはそのハードルを下げ操作習得するための施策になります。

本取り組みが、日本国内のサイバーセキュリティリスクの低減に大きく寄与することを期待しております。

■ 提供開始時期

2026年3月

■ 価格・お申し込み

詳細な価格・導入条件については、お問い合わせください。

■ 関連リンク

「RAPID7」製品ページ：https://www.ubsecure.jp/rapid7

「ペネトレーションテスト・TLPT」サービスページ：https://www.ubsecure.jp/assessment/penetration_test

（※1）Rapid7 Inc.が提供するペネトレーションテスト用ソフトウェア。世界的に広く利用されている。 https://www.rapid7.com/products/metasploit/