“ロール形状の海苔”という新提案！海苔本来のうま味がひと口で広がる！「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」～「バリバリッ」とした食感と唯一無二の味わいで、つい手が伸びるおいしさ～

ノーベル製菓 株式会社

　ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長　馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年3月16日（月）より、「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」を新発売します。　





■「ノリマキ」商品特徴


様々な商品が展開されている素材菓子市場において、本商品は海苔の素材菓子ではめずらしい“ロール形状”と「バリバリッ」とした食感が特徴です。


海苔本来の美味しさを活かしつつ、ロール状の海苔を1本まるごとかじるというこれまでにない新しい食べ方をお楽しみいただけます。


フレーバーは海苔の風味を引き立てる「うま塩味」と、ほどよい酸味がアクセントの「濃い梅味」の2種類展開となり、どちらも飽きの来ない味わいで、気分や好みに合わせてお選びいただけます。



■「ノリマキ」開発背景


「海苔」は、ごはんのお供から、おやつ・お酒のアテまで食のシーンを広げており、海外では“ロール形状の海苔”が注目を集めていることから、海苔の更なる可能性を国内でも広げたいという想いで独自の味付けを施した「ノリマキ」の商品化を企画いたしました。


「ノリマキ」は、ひと口かじった瞬間に感じる「バリバリッ」とした食感と、海苔本来の美味しさを引き立てる味付けにこだわり、思わず手が伸びるようなクセになる商品となっています。


フレーバーには海苔と相性のいい「塩」と「梅」を採用し、馴染みがありながらも、他のお菓子では味わえない唯一無二の満足度の高い味わいに仕上げています。



■「ノリマキ」商品概要


商品名　　　　：「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」


発売日　　　　：2026年3月16日（月）


発売地域　　　：全国　


内容量　　　　：1本（約2.6g）


参考価格　　　：オープン価格


商品特徴　　　：ひと口かじった瞬間に感じる


「バリバリッ」とした食感と、


海苔本来の美味しさを感じていただける


素材菓子です。


海苔の風味を引き立てる「うま塩味」と、


ほどよい酸味がアクセントの「濃い梅味」の


2種類展開です。







■プレゼントキャンペーンについて


「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」発売を記念し、抽選で5名様に新商品が当たる、期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。


・応募方法 ：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）@nobel_seikaをフォロー&リポスト


・応募期間 ： 2026年3月16日(月)～3月22日(日)23:59


・当選発表 ： 当選者に公式アカウントよりDMでお知らせ


　


＜公式XアカウントURL＞


https://x.com/nobel_seika/



■「ノーベル製菓」について


ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。


社名　　　　 ：ノーベル製菓株式会社


役員　　　　 ：代表取締役社長：馬場 敏明


創業　　　　 ：1929年10月2日


設立年月日　 ：1947年5月10日


事業内容　　 ：菓子製造販売


主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、錠菓、素材菓子


従業員数 ：227名（2026年2月現在）



＜公式サイトURL＞


https://www.nobel.co.jp/