湘南アイパークに大学発シーズの社会実装を加速する新拠点「グラデュエーションラボ（Graduation Lab）」を2026年4月に開設

アイパークインスティチュート株式会社

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は、湘南ヘルスイノベーションパーク（以下「湘南アイパーク」）内に、アカデミアや早期スタートアップの研究開発を支援する新たなインキュベーション施設「グラデュエーションラボ（Graduation Lab）」を2026年4月（予定）に開設いたします。本施設は、厚生労働省の「創薬クラスターキャンパス整備事業」に採択された事業の一環として整備されるものです。

【施設概要】

名称： グラデュエーションラボ（Graduation Lab）

所在地： 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地1 湘南ヘルスイノベーションパーク内

開設予定：2026年4月

対象： 創薬、再生医療、バイオ系アカデミア研究室、アカデミア発スタートアップ、

インキュベーション機能を提供できる製薬・バイオ企業

設備： バイオ実験可能ラボ（約30～60平方メートル /1ユニット）、共用実験機器室、会議室、ラウンジ等

【グラデュエーションラボ開設の背景】

「グラデュエーションラボ」は、非臨床試験後期フェーズにおける、本格的な事業化へ向けてステップアップするための「第2ステージ」拠点です。最大の特徴は、アカデミア・スタートアップだけでなく、インキュベーション機能を持つ大企業の入居も想定していることやアイパークが専用のインキュベーターを置く点です。物理的に同じフロアで研究を行うことで、日常的な交流からメンタリングや共同研究が自然発生し、企業目線を早期に取り入れた研究開発が可能となります。

【グラデュエーションラボの特徴】

1. 企業とアカデミアが混ざり合う「共創」空間

ラボ区画に加え、研究者同士が自然と会話を交わすことができる「ストリート」や「ラウンジ」を配置しました。アカデミア・スタートアップと企業のインキュベーション機能や探索研究チームが日常的に交流することで、製薬企業やVCは早い段階で技術にアクセスでき、アカデミアは出口戦略を見据えたフィードバックを得ることができます。

2. 充実した研究設備、安全な研究環境の提供

P2/BSL2対応の実験環境に加え、高額な分析機器や、賃貸型CPC（細胞培養加工施設）、動物実験施設といった設備へのアクセスも可能です。また、湘南アイパークが培ってきた環境安全衛生（EHS）管理体制の下、企業レベルの安全な研究環境を提供します。

3. 湘南アイパークコミュニティの活用

湘南アイパークには、現在190社以上・約3500人の企業・団体によるエコシステムが形成されてます。その一員として、多岐に渡るコミュニティとの連携や、日々の多様な交流イベントやセミナーに参加することが可能です。

▼グラデュエーションラボの詳細はこちらをご覧ください

https://www.shonan-ipark.com/facility/graduation/

▼グラデュエーションラボのホワイトペーパー

「基礎研究初期を越えた「第2ステージ拠点」を選ぶための環境比較ガイド」を公開しました。

https://x.gd/ciSHK

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明は こちら(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、約190社の製薬企業、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約3500人（2026年1月現在）の企業・団体が集積し、エコシステムを形成しています。

