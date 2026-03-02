【無料オンラインセミナー＜4/9＞】新卒3年目までの離職率9％の進化系工務店～楓工務店のユニークな社員教育法～

アイニコグループ株式会社（代表者：田尻 忠義、所在地：奈良県奈良市、以下、当社）が展開する住宅事業ブランド「楓工務店」は、2026年4月9日（木）、株式会社リフォーム産業新聞社主催の無料オンラインセミナーに登壇し、建築業界における重要課題である「人材育成・定着」をテーマに、当社独自の社員教育・人材育成ノウハウを公開することをお知らせいたします。



業界平均36％に対し、新卒3年目までの離職率が9％──「新卒が辞めない組織」は、設計できる


建築・建設業界では、「3K（きつい・汚い・危険）」のイメージ、若手人材の不足、高齢化などを背景に、新卒3年目までの離職率は約36％（※1）と高水準にあります。こうした状況下において当社は、社員の約7割を新卒採用で構成しながら、


- 新卒3年目までの離職率：わずか9％
- 社員平均年齢：30歳

という、若手が定着・活躍する組織づくりを実現しています。さらに、新卒採用を本格化させた2014年以降、売上は8.6倍（2025年9月期：42.9億円）に成長。地方の中小工務店としては異例のスピードで事業拡大を続けています。



（※1）厚生労働省 令和7年10月24日発表「新規学卒就職者の離職状況」における新卒3年目までの高卒・大卒離職率の平均




「人を伸ばすための事業」という経営哲学から生まれた教育設計


本セミナーでは、代表・田尻が掲げる「事業を伸ばすために人を使うのではなく、人を伸ばすための事業をつくる」という経営哲学を軸に、若手社員が早期に戦力化し、長く働き続ける組織のつくり方を、実例ベースで解説します。


- 新卒離職率9％を実現した教育体系の全体像（OJTを制度化する手順）
- 定着を生むマネジメント（文化づくり・コミュニケーション・仕組み）
- 明日から導入できる“教育の型”（テンプレ・チェックリストの考え方）

採用難が常態化する今だからこそ求められる、「再現性のある教育の仕組み」を、1時間で余すことなく公開します。



こんな課題をお持ちの方におすすめ


- 新卒採用がうまくいかない
- 新卒がすぐに辞めてしまう
- 育成のロードマップが描けない
- 人材育成のノウハウが社内にない

工務店をはじめとする各種事業会社の経営者・人事・教育担当者にとって、そのまま自社に落とし込める“明日から使える”内容です。



無料オンラインセミナー概要


タイトル：新卒3年目までの離職率9％の進化系工務店～楓工務店のユニークな社員教育法～


日時　：2026年4月9日（木）16時～17時


講師　：アイニコグループ株式会社（楓工務店）　代表取締役　田尻忠義


進行　：株式会社リフォーム産業新聞社　専務取締役 報道部長　福田 善紀 氏


主催　：株式会社リフォーム産業新聞社


共催　：アイニコグループ株式会社


セミナーに関するお問い合わせ：


株式会社リフォーム産業新聞社　


osaki@the-reform.co.jp（大崎様）



【会社概要】


アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、人と地域の未来を見据えた価値創出を目指しています。




名称：アイニコグループ株式会社


設立：2007年


代表：田尻 忠義


本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7




【アイニコグループ事業】


