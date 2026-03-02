TRUNK(HOTEL)がnonnativeとのコラボレーションコレクションを発表

株式会社TRUNK

渋谷区・神宮前のブティックホテルTRUNK(HOTEL) CAT STREETは、3月6日(金)より、機能素材を絶妙なバランスで取り入れ、幅広い世代に支持されるドメスティックブランドnonnative（ノンネイティブ）とのコラボレーションアイテムを数量限定で発売いたします。

コレクションテーマは“AWAY FROM HOME”。旅や滞在を非日常として消費するのではなく、日々の延長線上にある行為として再定義。日常の延長としての機能美を追求するnonnativeと、ソーシャライジングを掲げ、都市に新たな関係性を生み出してきたTRUNK(HOTEL) CAT STREET。その両者に共通する思想が交差するコンセプトです。

オリジナルアイテムは、Tシャツ（ロングスリーブ / ショートスリーブ / KIDS）、キャップ、ショルダーバッグの全5型で構成。nonnativeでは取り扱いのないKIDSサイズを特別に加え、世代を越えて同じメッセージを纏えるラインナップとしています。デザイナー 藤井隆行氏がTRUNK(HOTEL) CAT STREET滞在時に感じた、やわらかな光や街の陰影、景色に馴染む色彩をインスピレーションに、抑制の効いたアーシーカラーを採用しました。各アイテムにはウォッシュ加工を施し、時間の経過を感じさせる自然なフェード感と風合いを表現。コラボレーション専用ネームタグを配した限定仕様です。

Tシャツは日本製オリジナルボディに“AWAY FROM HOME”のグラフィックプリントと袖にnonnativeのロゴ刺繍を配し、室内でくつろぐ時間から街へと歩き出す瞬間まで寄り添う一着です。同デザインのキャップは、コットンツイル素材で都市を行き来する日常に溶け込む佇まいに。ショルダーバッグはコットンキャンバス素材を用い、スナップボタン付き開口部や両サイドポケット、長さ調整可能なストラップを備え、機能性とミニマルなバランスを両立しています。いずれのアイテムもユニセックス仕様です。

【nonnative デザイナー 藤井 隆行氏 コメント】

“AWAY FROM HOME”というグラフィックには、家から離れ、旅をして新しい場所や経験へ向かうという意味を込めています。日常の場所から一歩離れ、異なる環境に身を置くことで生まれる感覚や変化をイメージしたものです。この言葉は、旅や滞在を特別な出来事ではなく日常の延長として捉え、さまざまな場所を行き来するライフスタイルの起点を示しています。Tシャツ、キャップ、ショルダーバッグは、室内で過ごす時間から街を歩く時間まで自然に使えるアイテムとして構成しました。滞在の時間を含めて成立する、nonnativeの日常着を表しています。

【商品概要】

nonnative × TRUNK(HOTEL)

■店頭販売開始日 2026年3月6日(金) *オンライン先行予約期間：3月1日(日) - 3月5日(木)

■販 売 場 所 TRUNK(HOTEL)内ROOM101 *3月6日(金) - 3月11日(水)

TRUNK(STORE)

TRUNK(STORE)オンラインストア https://trunkstore.official.ec/

■お問い合わせ TRUNK(STORE) 03-5766-3206

nonnative × TRUNK(HOTEL) L/S TEE

■販売価格 12,000円（税込）

■カラー展開 GRAY / BROWN

■サイズ展開 L / XL（男女兼用）

nonnative × TRUNK(HOTEL) S/S TEE

■販売価格 11,000円（税込）

■カラー展開 GRAY / BROWN

■サイズ展開 L / XL（男女兼用）

nonnative × TRUNK(HOTEL) KIDS TEE

■販売価格 8,000円（税込）

■カラー展開 GRAY / BROWN

■サイズ展開 KIDS（120）

nonnative × TRUNK(HOTEL) CAP

■販売価格 9,000円（税込）

■カラー展開 GRAY / BROWN

■サイズ展開 ONE SIZE

nonnative × TRUNK(HOTEL) SHOULDER BAG

■販売価格 11,000円（税込）

■カラー展開 GRAY / BROWN

■サイズ展開 ONE SIZE

ブランドプロフィール

nonnative

歴史を積み重ねてきたワークウェア、ミリタリーウェア、アウトドアウェアは、明確な目的を持って生まれた道具である。そんな道具のアーカイヴから、用途にあった生地・丈夫な縫製・実用的なディテールといった「機能」を抽出。そこに、動きやすさや着心地に象徴される「快適性」を融合し、時流にあったシルエットで再構成。こうして生み出されるnonnativeのプロダクトは、現代人のための上質なスタンダードウェアです。

コレクションには先進的な技術や素材を取り入れ、スポーツメーカーをはじめとした様々なブランドとのコラボレーションに取り組むことで、日々進化を続けるプロダクト。それは、ファッションに流されることのない、様々なシーンやシチュエーションに適応する汎用性の高いウエアでもあります。

◆ TRUNK(HOTEL)とは？

日本発のブティックホテルブランドとして、2017年5月、「一人ひとりが日々のライフスタイルの中で、自分らしく、無理せず等身大で、社会的な目的を持って生活すること」という「ソーシャライジング」をコンセプトに掲げ、渋谷区神宮前にオープン。2019年には、神楽坂に元芸者の稽古場をリノベーションした一棟貸しのエクスクルーシブな宿泊施設 TRUNK(HOUSE)を開業。そして、2023年9月新たに渋谷区富ヶ谷に TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK を開業。ロケーションごとにコンセプトの異なるホテルづくりを目指し、唯一無二のラグジュアリーな宿泊体験を提供する。

TRUNK(HOTEL) CAT STREET

HP: https://catstreet.trunk-hotel.com

Instagram: ＠trunkhotel_catstreet(https://www.instagram.com/trunkhotel_catstreet/)