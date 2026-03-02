薩󠄀摩酒造『南之方 1,800mlパック』新発売

薩摩酒造株式会社

薩󠄀摩酒造株式会社（代表取締役社長：吉元義久、本社：鹿児島県枕崎市）は、この度、2006年から鹿児島県限定で販売している「南之方（みなんかた）」を1,800mlパック商品を全国販売することになりました。発売から20年、地域限定商品として地元・鹿児島で愛されている味をご自宅で手軽に楽しんでいただけるよう、パック商品を全国発売いたします。

※こいごいとした：鹿児島の方言で「とても濃い」という意味です。

2006年に「鹿児島の焼酎通を唸らせたい」という思いから商品化された「南之方」。南之方は、鹿児島県南薩󠄀地域の明治期の古称「南方郷（みなみかたごう）」に由来する商品名で、鹿児島の風土を宿した本格芋焼酎です。

もともと鹿児島県内限定で展開していたのは、無ろ過製法にこだわり、香味の豊かさをそのまま届ける造りを大切にしてきたためです。鹿児島で20年という長い間じっくり育てられた南之方は、濃厚な芋の旨味を求める焼酎通の間で長く愛されてきました。その一方で鹿児島県外のお客様から「本場の濃い芋焼酎を味わいたい」というたくさんのお声をいただき、この度1800mlパック商品を全国展開することとなりました。

鹿児島の皆様に育まれてきた味わいを、より多くの方に楽しんでいただけるようになりました。地元・鹿児島では郷土料理と合わせて楽しむ一杯として、また家庭の食卓で大切な時間を彩る存在として親しまれている焼酎です。

●味わいの特長

南之方は、昔ながらのこいごいとした（とても濃い）味わいが特長です。この特長を残すため、「無ろ過製法※」を採用しており、旨味成分がたくさん溶け込んだ本格芋焼酎です。

芋の香り、味わいの濃さ、甘味、重厚感、飲んだ後の余韻、どれをとっても満足のいく味わいになっています。

※無ろ過製法とは：原酒に含まれる香気成分や旨味成分を多く含む製法となっています。通常のろ過では取り除かれる“香味の厚み”をそのまま宿しているため、濃密で骨太な味わいに仕上がります。

●おすすめの飲み方とペアリング

＜お湯割り＞鹿児島で親しまれている、通の方へオススメの飲み方

さつまいも由来の甘い香りや味わいが存分に楽しめる飲み方。南之方自体の味わいが濃いので、その味わいに負けない濃い味付けの

食べ物がよく合います。ぶりの照り焼きや豚の角煮等甘辛い味わいの料理との相性が良く、深みのある南之方の味わいを楽しむことができます。

＜炭酸割り＞芋の香りを引き立たせつつ、すっきりサッパリ飲める

炭酸割りにしても際立つ原料由来の甘い芋の香り。お湯割りよりもすっきりサッパリとした味わいが楽しめます。油の濃いものや、香りの強い餃子なども美味しくすっきりと楽しめます。

＜商品概要＞

商 品 名：南之方1800mLパック (みなんかた1800mLパック)

品 名：本格焼酎

原 材 料：さつまいも (鹿児島県産)、米こうじ (国内産米)

アルコール分：25度

内 容 量：1800mL

参考小売価格：2,255円（税込）

発 売 開 始：2026年3月2日（月）メーカー出荷

発 売 地 域：全国

販 売 方 法：全国量販店、業務店、薩󠄀摩酒造花渡川蒸溜所「明治蔵」、薩󠄀摩酒造公式通販サイト

※900mL瓶・1800mL瓶は引き続き鹿児島県限定販売商品です。

＜会社概要＞

企 業 名：薩󠄀摩酒造株式会社

代 表 者：代表取締役社長 吉元義久

本 社 所 在 地：鹿児島県枕崎市立神本町26番地

設 立：昭和11年6月21日

資 本 金 等：2億1,735万円

従 業 員 数：205名

業 種：酒類の製造販売並びに輸出入、清涼飲料・果汁その他飲料の製造販売

並びに輸出入、農作物の研究開発及び生産物の販売、他

公 式 サ イ ト：https://www.satsuma.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/satsuma_shuzo/

公式通販サイト：https://shop.satsuma.co.jp/