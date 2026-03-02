ピンタレスト ジャパン、「PinPro Award 2025」を開催し、卓越した実績を挙げた広告パートナーを表彰

ピンタレスト・ジャパン合同会社

ピンタレスト ジャパンは、Pinterest 広告を革新的かつ効果的に活用し、優れた成果創出やクライアント企業の事業成長に貢献した広告パートナーの功績を称える「PinPro Award 2025」を開催しました。前年に続き二回目の開催となる今回は、2025 年度（2025 年 1 月～ 2025 年 12 月）の実績をベースに「Agency of the Year」「Best Brand Agency」「Best Performance Agency」「Best SMB Partner」「Best Creative Award」の 5 つのカテゴリーにおいて、計 11 社の広告パートナーを表彰いたしました。

ビジュアル検索プラットフォームである Pinterest では、ユーザーは次にやりたいことや買いたい物の「アイデア探し」を起点に明確な意思を持ってコンテンツを探しています。本アワードでは、売上や広告効果といった定量的な成果に加え、Pinterest のプラットフォームの特性を生かした戦略的な広告設計、広告主のマーケティング課題に対する実践的な取り組み、そして持続的なビジネスインパクトの創出を総合的に評価しています。

【Best Creative Award を受賞した KDDI でメディアプランナーを務める高村 真介氏のコメント】

「この度は栄えある賞を誠にありがとうございます。パートナーの皆様との協業により、新サービスである『au Starlink Direct』の魅力を Pinterest ユーザーの皆様の心に響く形でお届けできたことを大変嬉しく思います。今後も利用者のコンテキストに寄り添ったコミュニケーションを行い、サービスの認知拡大や利用意向の向上につなげたいと思います。」

【 Pinterest Japan マネージングディレクターである成田 敬のコメント】

「日頃より広告主様へのご提案などを通じて、Pinterest とのパートナーシップにご尽力いただいている広告代理店の皆様に改めて感謝申し上げます。生活をより楽しくしてくれるアイデアを発見・実行するプラットフォームである Pinterest におけるマーケティング機会を通じて、より一層の価値を届けていくためにも、広告代理店の皆様とのパートナーシップは非常に重要で不可欠なものです。これからも皆様と一緒に、クライアントの事業成長、そして課題解決に貢献していきたいと考えています。」

【PinPro AWARD 2025 受賞者】

各アワードとその受賞者は以下の通りです。

Agency of the Year：Pinterest 広告の価値を深く理解し、年間を通じて高い売上と広告効果を達成し、広告主のビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

＜受賞者＞

株式会社博報堂(https://www.hakuhodo.co.jp/) / 株式会社博報堂 DY ONE(https://www.hakuhodody-one.co.jp/)

Best Brand Agency : Pinterest のブランド価値を高めるプラットフォーム特性を深く理解し、ブランドキャンペーンにおける目覚ましいセールス実績と広告成果を実現し、広告主にビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

＜受賞者＞

国内電通グループ（dentsu Japan）(https://www.japan.dentsu.com/jp/)

Best Performance Agency：Pinterest の戦略商品である Lower Funnel 広告商品のセールスを積極的に取り組み、広告主にベネフィットとビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

＜受賞者＞

チームA株式会社(https://team-a-yt.jp/)

Best SMB Partner : Pinterest チームと密接に連携し、新しい広告ソリューションやツールを積極的に導入し、主に中小企業のビジネス成長に大きく貢献した広告代理店を表彰

＜受賞者（順不同）＞

- 株式会社Cozies(https://cozies.jp/)- バリュークリエーション株式会社(https://value-creation.jp/)- 株式会社デジタルアイデンティティ(https://digitalidentity.co.jp/)

Best Creative Award : Pinterest のトレンドとインサイトを深く理解した上で広告フォーマットを革新的に活用し、広告主に優れた広告効果と Pinterest ユーザーに優れたインスピレーションを提供した広告代理店やチームコラボレーションを表彰

＜受賞者（順不同）＞

- 株式会社博報堂(https://www.hakuhodo.co.jp/)- KDDI株式会社(https://www.kddi.com/) / Supership株式会社(https://supership.jp/) / 株式会社電通(https://www.dentsu.co.jp/) / 株式会社電通デジタル(https://www.dentsudigital.co.jp/)- 株式会社電通デジタル(https://www.dentsudigital.co.jp/)

Pinterest について

Pinterest は、インスピレーションを得たり、行動に移すためのアイデアを見つけたり、商品を購入したりすることができる、ビジュアル探索プラットフォームです。サンフランシスコに本社を置く Pinterest は、2010 年にサービスを開始し、月間アクティブユーザー数は世界中で 6 億人を超えています。