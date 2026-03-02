タクシーメディア「TOKYO PRIME」、2026年7月-2026年9月媒体資料を本日公開！

株式会社IRIS

日本最大(※)のタクシーメディア「TOKYO PRIME」を運営する株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平、以下IRIS）は、本日2026年7月-2026年9月の「TOKYO PRIME」媒体資料を公開しました。

2026年5月11日(月)10:00より、2026年7月-9月期の通常エントリー受付を開始します。

■主要変更点

媒体資料 ( 2026年7月-9月 ) :https://www.tokyo-prime.jp/mediasheet

7月-9月期の媒体資料と同時に、主要メニューの商品設定の見直しを行いました。

◎一部メニューの想定表示回数および料金改定

広告効果の最大化を目的とし、一部メニューの仕様をアップデートいたしました。

【一部の全国メニューと東京指定メニュー】

想定表示回数の見直し： タクシーの最新の稼働状況を踏まえ、直近の実績に基づく想定表示回数への見直しを行い、リーチ力を強化しました。

料金の適正化： 多くのご要望をいただいている人気メニューにおいて、需給バランスに基づいた価格改定を行いました。

【一部のエリア指定メニューとTargeting Adsメニュー】

実績に基づく想定表示回数の見直しと、広告料金の変更を行いました。

■ 通常エントリーのスケジュール

2026年7月-9月期の通常エントリー受付は、以下のスケジュールで実施します。

エントリー受付開始 ：2026年5月11日(月) 10:00

エントリー受付終了 ：2026年5月13日(水) 17:00

空き枠に対する仮押さえ・申込の受付開始：2026年5月19日(火) 10:00

空き枠カレンダー :https://order.tokyo-prime.jp/



IRISは、「PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを」というコーポレートビジョンのもと、タクシーをご利用される方々に、より良い乗車体験をお届けすることを目指します。

■株式会社IRIS（https://www.iris.inc/company）

株式会社IRISは、2016年6月にGO株式会社と、株式会社フリークアウト・ホールディングスの合弁会社として設立し、モビリティとアドテクノロジーを掛け合わせた、サイネージメディアの開発および広告の販売を行っています。 コーポレートビジョンに「PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを」を掲げ、メディアに触れるユーザー、そしてメディアに関わるステークホルダーの皆様に、新たな出会いやきっかけを与えることに取り組んでいます。

■TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大(※）のタクシーメディアです。 「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2026年3月時点