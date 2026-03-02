【タクシー番組：ひみつのPRIME】第二十六弾ゲストは、霜降り明星せいやさんが登場

株式会社IRIS

株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平、以下IRIS）が運営する日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」は、タクシー内番組「ひみつのPRIME」第二十六弾を3月2日（月）より放映開始します。

第二十六弾のゲストは、霜降り明星せいやさんをお迎えします。せいやさんの「ひみつの愛用品」や「強烈な一目惚れの経験」など、普段のラジオやテレビでは聞けない「ヤバすぎるぅ～」話に、ラヴィさんも常に大爆笑。実は聞いたことがないせいやさんのひみつのトークをタクシーにご乗車の皆様にこっそりお届けします。

【放映動画詳細】

- 配信期間：3月2日（月）～ 3月29日（日）毎週内容が変わります。- ゲスト ：霜降り明星せいや

IRISは『PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを』をコーポレートビジョンに掲げ、PRIME MEDIAを通じて、タクシーをご利用される方々へより良い乗車体験をお届けしてまいります。

■「ひみつのPRIME」番組概要

・番組名 ：ひみつのPRIME

月毎にゲストが替わり、毎週内容が変わります。

・配信方法：タクシーサイネージ

設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国35都道府県

・公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA

(配信期間終了後にこちらの公式チャンネルにアーカイブされます。)

・公式サイト：https://www.tokyo-prime.jp/contents-gallery/

(配信期間終了後にこちらの公式サイトにアーカイブされます。)

メインキャラクターの「ラヴィさん」とゲストがいま気になっている、人には教えたくなかったモノ‧コトについてこっそり教え合い、いいオトナになるヒントをお届けする1分間の「ナイショ話情報番組」です。

登場いただくゲストから教えてもらった「ナイショなコト」をタクシーにご乗車の皆様だけにコッソリお届けします。

■「ラヴィさん」とは？

いい大人を愛してやまない、いい大人の語るモノ‧コトの話に目がない、いや耳がない。そしてサバサバした正直な性格で、ふだんはおとなしく耳を収めているが面白いナイショ話には耳を立てて食らいつく、トキメキ大人うさぎです。

ラヴィさん公式X(@loveesan_0401)：https://x.com/loveesan_0401

■霜降り明星せいやさん撮影後インタビュー

-撮影を終えた感想を教えて下さい。

『ひみつのPRIME』に出演できて本当に嬉しかったです。これまで人気者やスターの方が出ているイメージが強かったので、「自分も出られるようになったんや」と、売れた実感がありました。しかも芸人としては史上初のゲスト出演ということで、これは快挙やなと思います。ぜひ「芸人初」というのも売り出していきたいですね。

-次出られる芸人さんへのアドバイスはありますか？

これは本当に伝えたいんですが、どこが使われるか分からないので、最初から最後まで集中した方がいいです！うっかり普通のことを答えてしまいそうになるんですが、そこだけ使われたらどうしよう…と、あとから怖くなります（笑）。

-『ひみつのPRIME』を見られる方に一言お願いします。

ぜひフルでお楽しみください！普段は役者さんが多くて、静かで見やすい番組だと思うんですけど、そこに芸人のせいやが入ってきたので、「ちょっとうるさいな」と思われるかもしれません（笑）。松重豊さんや竹内涼真さんの後に急にせいやが来る、という空気もあると思いますが、優しい目で見ていただけたら嬉しいです。

-今回公開されるドラマについての見どころを教えて下さい。

ドラマ『102回目のプロポーズ』は、前作のファンの方にももちろん見ていただきたいですし、この作品から初めて観る方でも楽しめる内容になっています。笑って泣ける恋愛ファンタジーで、テンポもすごく良くて、コントぐらい面白いシーンもたくさんあります。本当に笑える作品になっているので、ぜひお楽しみください。

■ドラマ『102回目のプロポーズ』

概要：

『101 回目のプロポーズ』で結ばれた星野達郎（武田鉄矢）と矢吹薫（浅野温子）。

その２人の娘は幸福なことに母親に似て美人に育ち、母親の才能を継いで人気チェリストとなっている、星野光（唐田えりか）、30 歳独身。

そんな光に一目惚れをするのは、空野太陽（霜降り明星・せいや）、33 歳独身。これまで 99 回、女性にフラれ続けてきた、非モテ男。

だが、光には、既に超イケメンでピアニストで御曹司の恋人、大月音（伊藤健太郎）がいて――！

父親である達郎は、どちらの男を娘の結婚相手として認めるのか―認めないのか―！？

・配 信： 3月19日（木）20時よりFODで１・２話独占配信開始

・放 送： 4月1日（水）23時より毎週フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）

にて放送開始

＜出演＞

唐田えりか せいや（霜降り明星） 伊藤健太郎 ／平祐奈 林カラス 太田駿静（OCTPATH） 落合モトキ 田中律子 ／ 武田鉄矢 ほか

＜スタッフ＞

企画：鈴木おさむ

音楽：出羽良彰／兼松衆

企画・プロデュース：栗原美和子（共同テレビ）

脚本：私オム

演出：木村真人

プロデューサー：鹿内 植／高橋眞智子（共同テレビ）

制作プロダクション： 共同テレビ

制作著作：フジテレビ

FOD公式X：https://x.com/fujitvplus

FOD公式Instagram：https://www.instagram.com/fod_official/

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/102nd_proposal/



■ TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、

主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大(※)のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国35都道府県へと拡大しました。

「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2026年3月時点

TOKYO PRIME公式X(@TOKYOPRIME_TAXI): https://x.com/TOKYOPRIME_TAXI