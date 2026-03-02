専門スキル不要。「編集できるバナー」をAIが自動生成する『Supership Creative AI（仮称）』提供開始

Supership株式会社

Supership株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：稲葉 真吾、以下、Supership）は、広告クリエイティブ生成AIサービス「Supership Creative AI（仮称）(https://hs.supership.jp/supership-creative-ai)※」を2026年3月2日より提供開始いたします。 ※正式名称は変更となる可能性があります。

本サービスの提供を通じて、企業のクリエイティブ制作業務を支援してまいります。

■ 背景：なぜ「高画質AI」だけでは現場が回らないのか

昨今、多くの企業が画像生成AIを導入していますが、「画像素材は作れても、文字入れやレイアウトは結局デザイナーに依頼する必要がある」「自由に編集ができず、思い通りに仕上げられない」といった課題に直面しています。その結果、デザイナーの工数削減につながらず、施策のスピードが上がらないという「導入後の壁」が存在しました。

本サービスは、こうした「簡単だが、実務で使いにくい」という課題を解決するために開発されました。

最大の特徴は、AIが生成したクリエイティブを「編集可能なデータ（レイヤー構造）」として出力できる点です。これにより、デザイン専門ソフトや高度なスキルを持たないマーケティング担当者でも、合格点のバナーを自ら作成・修正し、ダウンロードして活用することが可能になります。

■ 一般的な生成AIと異なるポイント

1. 「編集可能なデータ」でアウトプット

一般的な生成AIが一枚の画像（PNG/JPG）を出力するのに対し、本サービスはキャッチコピー、ロゴ、背景、人物などがレイヤー分けされた状態のバナーを生成します。 「文字の位置を少しずらす」「人物のサイズを変える」といった微調整がブラウザ上で完結するほか、PSD形式でのダウンロードも可能なため、デザイナーとの連携もスムーズです。

2. 言語化できないブランドイメージを再現する「スタイル参照機能」

「自社のトンマナに合わせたいが、言葉（プロンプト）で指示するのが難しい」という課題に対し、参考画像をアップロードするだけで、AIがその画風や雰囲気（色味・構図）を反映した素材を生成する機能を搭載しました。 プロンプトエンジニアリングの知識がなくても、ブランドイメージに近い一貫性のあるクリエイティブを生成できます。

3. 誰でも簡単にクリエイティブ制作が可能

曖昧な指示でもAIが意図を汲み取り、高精度なプロンプトへ自動変換する入力サポート機能を実装。また、「生成された画像の人物の表情だけ変えたい」といった要望にも、画像を再生成することなくピンポイントで修正が可能です。 これにより、AI操作の習熟にかかる学習コストを最小限に抑え、導入初日から即戦力として活用いただけます。

■ 想定される利用シーン

本サービスは、クリエイティブの「量」と「スピード」が求められる以下のシーンに最適です。

ペイドメディア運用

広告バナーのABテスト用クリエイティブを、デザイナーのリソースを圧迫せずにマーケター自身が大量に生成・検証。PDCAサイクルを高速化します。

オウンドメディア・コンテンツ運用

記事の内容に合わせたサムネイル画像を即座に生成。記事公開までのリードタイムを短縮し、コンテンツの発信量を最大化します。

■ 提供プラン

スモールチームから大規模組織まで対応可能なプランをご用意しており、ユーザー数や生成枚数（クレジット）に応じてお選びいただけます。

■ 今後の展望

- Liteプラン： 少人数チームやスモールスタートでのご利用向け- Standardプラン： 本格的なインハウス運用や複数部門でのご利用向け

Supershipは、本サービスの提供を通じて、企業の担当者が「制作作業」から解放され、より本質的な「戦略・企画」に注力できる環境づくりを支援してまいります。 今後は、Supershipが持つデータ活用技術との連携も視野に入れ、「成果につながるクリエイティブの法則」をAIに学習させることで、制作効率だけでなく広告配信効果の向上までを支援するマーケティングソリューションとして、さらなる進化を目指してまいります。

【Supership株式会社について】 https://supership.jp/

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、顧客企業の生活者への接点に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。

データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創していきます。

事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（マーケティングソリューション事業、データソリューション事業）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟11階

代表者：代表取締役社長CEO 稲葉 真吾