IFRS国際会計基準の専門試験「IFRS検定」2026年6月試験の申込受付を2月28日（土）より開始

国際資格講座などを展開するパスメイクグループの株式会社アビタス（本社：東京都渋谷区、代表宇坂純、以下アビタス）は、ICAEWより日本市場での試験運営を委託されている IFRS（国際会計基準）検定について、2026年6月試験の申込受付を 2月28日（土）より開始 いたしました。

また、アビタスは、2008年に「IFRS Certificate（国際会計基準検定）プログラム」を開講して以来、18年以上にわたり日本国内で多くのIFRS検定合格者を輩出してきました。

IFRS教育の先駆者として、経理・監査・経営企画などの専門職を中心に、ビジネスパーソンの国際会計スキル習得を継続的に支援しております。

■ 今回実施される「2026年6月 IFRS検定」について

申込受付期間：2026年2月28日（土）～4月24日（金）

試験実施：2026年6月7日（日）10:00～

試験形式：MC（選択式）

※詳細はIFRS検定公式サイトにて順次公開

https://www.ifrs-kentei.com/

■ IFRS普及の拡大と、専門人材ニーズの高まり

IFRSは国際会計基準審議会（IASB）が策定する世界的な会計基準で、140カ国以上が採用しています。日本でも海外投資家との対話力向上や連結開示の高度化を背景に、IFRS採用企業が増加。2027年適用の新リース会計基準がIFRS第16号と同内容となるなど、国際基準との整合性も強まっています。

こうした環境変化により、経理・財務・監査領域では“国際会計を理解した即戦力人材”の需要が急速に拡大しています。

■ 実務者が選ぶ「国際会計スキルの証明」

IFRS検定は、経理・財務・監査・経営企画などの実務者が、国際会計基準の理解度を証明するための評価制度です。

特に、中堅層の専門性強化、海外子会社との連結・開示対応、英文財務情報の読解など、実務に直結するスキルとして注目が高まっています。

■ アビタスによる教育・普及

アビタスは2008年以来、18年以上にわたりIFRS教育を提供しています。日本語で体系的に学べるオリジナル教材や、日英併記テキスト、豊富な設例を用いた講義により、IFRS検定の最短合格と実務活用を両立できる教育プログラムを展開しています。

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、IFRS（国際会計基準）や米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」を全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

