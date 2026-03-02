【SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）オフィシャルライセンス商品発売】第１弾～観戦のお供を「ローリングストック」に～

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二）は、ライセンス商品を通して「スポーツを愛するみなさまの食をサポートしたい」との想いから、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のオフィシャルライセンス商品を期間限定で9品発売いたします。



第１弾として「フィッシュソーセージ ５本束」を３月上旬から、「プロテインチキンスティック マイルドソルト」「プロテインチキンスティック ブラックペッパー」を３月中旬、「ファミリーカルパス」４月上旬より、全国のスーパー等にて順次発売いたします。商品パッケージデザインはSAMURAI BLUEを象徴するブルーを基調に躍動感を前面に打ち出したデザインとなっています。さらに一部商品ではサッカー日本代表選手の写真を大きく配置し、エネルギッシュでスポーティーな印象に仕上げ、サポーター心をくすぐるデザインとなっています。いずれの商品も持ち運びしやすく、スポーツ観戦や運動後の軽食・おつまみとしておすすめです。さらに、忙しい日の小腹満たしや、アウトドア、旅行時の携行食として日常のさまざまな食シーンで活躍します。常温保存できるため買い置きしやすく、食べた分を買い足す「ローリングストック」で、無理なくストックを継続できます。

■フィッシュソーセージ ５本束

骨や歯の形成に必要なカルシウムがたっぷり入った魚肉ソーセージです。

イージーオープン付きなのでフィルムを簡単にはがすことができ、

おやつ、おつまみなど手軽にお召しあがりいただけます。

【内容量】 60g×５

【保存方法】 常温

【賞味期間】 120日

【発売日】 ３月上旬

■プロテインチキンスティック マイルドソルト

国産鶏肉を使用した常温タイプのチキンソーセージです。

常温保存できるので、手軽に携帯して日常の様々なシーンで

簡単にたんぱく質が補給できます。

野菜ブイヨンと隠し味の生姜で食べやすく仕上げました。

※1袋当たり タンパク質20.0g、イミダゾールジペプチド670mg含有。

【内容量】 108g

【保存方法】 常温

【賞味期間】 180日

【発売日】 ３月中旬

選出基準：2025年11月キリンチャレンジカップ2025招集メンバーのうち６名

■ファミリーカルパス

食べやすいひとくちサイズのカルパスです。

おやつやおつまみなど、幅広い世代の方にお楽しみいただけるボリュームパックです。

【内容量】 130g

【保存方法】 常温

【賞味期間】 100日

【発売日】 ４月上旬

選出基準：2025年11月キリンチャレンジカップ2025招集メンバーのうち６名

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。