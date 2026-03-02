【SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）オフィシャルライセンス商品発売】第１弾～観戦のお供を「ローリングストック」に～

写真拡大 (全5枚)

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二）は、ライセンス商品を通して「スポーツを愛するみなさまの食をサポートしたい」との想いから、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のオフィシャルライセンス商品を期間限定で9品発売いたします。



　第１弾として「フィッシュソーセージ　５本束」を３月上旬から、「プロテインチキンスティック　マイルドソルト」「プロテインチキンスティック　ブラックペッパー」を３月中旬、「ファミリーカルパス」４月上旬より、全国のスーパー等にて順次発売いたします。商品パッケージデザインはSAMURAI BLUEを象徴するブルーを基調に躍動感を前面に打ち出したデザインとなっています。さらに一部商品ではサッカー日本代表選手の写真を大きく配置し、エネルギッシュでスポーティーな印象に仕上げ、サポーター心をくすぐるデザインとなっています。いずれの商品も持ち運びしやすく、スポーツ観戦や運動後の軽食・おつまみとしておすすめです。さらに、忙しい日の小腹満たしや、アウトドア、旅行時の携行食として日常のさまざまな食シーンで活躍します。常温保存できるため買い置きしやすく、食べた分を買い足す「ローリングストック」で、無理なくストックを継続できます。





■フィッシュソーセージ　５本束


骨や歯の形成に必要なカルシウムがたっぷり入った魚肉ソーセージです。


イージーオープン付きなのでフィルムを簡単にはがすことができ、


おやつ、おつまみなど手軽にお召しあがりいただけます。



【内容量】　　　60g×５


【保存方法】　　常温


【賞味期間】　　120日


【発売日】　　　３月上旬








■プロテインチキンスティック　マイルドソルト


国産鶏肉を使用した常温タイプのチキンソーセージです。


常温保存できるので、手軽に携帯して日常の様々なシーンで


簡単にたんぱく質が補給できます。


野菜ブイヨンと隠し味の生姜で食べやすく仕上げました。


※1袋当たり タンパク質20.0g、イミダゾールジペプチド670mg含有。



【内容量】　　108g


【保存方法】　常温


【賞味期間】　180日


【発売日】　 ３月中旬



選出基準：2025年11月キリンチャレンジカップ2025招集メンバーのうち６名







■プロテインチキンスティック　マイルドソルト


国産鶏肉を使用した常温タイプのチキンソーセージです。


常温保存できるので、手軽に携帯して日常の様々なシーンで


簡単にたんぱく質が補給できます。


野菜ブイヨンと隠し味の生姜で食べやすく仕上げました。


※1袋当たり タンパク質20.0g、イミダゾールジペプチド670mg含有。



【内容量】　　108g


【保存方法】　常温


【賞味期間】　180日


【発売日】　　３月中旬



選出基準：2025年11月キリンチャレンジカップ2025招集メンバーのうち６名







■ファミリーカルパス


食べやすいひとくちサイズのカルパスです。


おやつやおつまみなど、幅広い世代の方にお楽しみいただけるボリュームパックです。



【内容量】　　130g


【保存方法】　常温


【賞味期間】　100日


【発売日】　　４月上旬



選出基準：2025年11月キリンチャレンジカップ2025招集メンバーのうち６名







丸大食品株式会社


私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という　経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。


この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。