Standard Products、初のディズニーキャラクターシリーズを発売

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」にて、ブランド初となるディズニー「ミッキー＆フレンズ」のデザインを起用した新シリーズのステーショナリーやタンブラー、エコバッグなど全38種を全国の店舗で2026年3月2日（月）から順次発売します。

この度のディズニーキャラクターシリーズは、「Standard Products」の持ち味であるシンプルで落ち着いたトーンをベースに、キャラクターの個性が引き立つ“驚き”や“喜び”に満ちた表情のデザインで、持つ人の“日常の喜び”につながるアイテムを揃えました。彩度を抑えたカラーリングと実用性を両立させたデザインにこだわり、お手持ちの「Standard Products」商品とも調和しやすく、日々の暮らしに自然に溶け込みながら、適度なアクセントと新鮮さを提供する特別なシリーズです。

「Standard Products」は、今後も使い心地の良さとデザイン性を兼ね備えた商品をお届けしてまいります。

■商品例

商品名：ブック型ボックス

種類：全8種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィ 各2サイズ）

サイズ：大 H28×W19×D7.8cm、小 H22×W15×D5.7cm

価格：各300円（税込330円）

商品名：真空2重ステンレスタンブラー

種類：全４種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィ）

容量：400ml

価格：各1,000円（税込1,100円）

商品名：くしゅっとコンパクトエコバッグ

種類：全４種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィ）

サイズ：約W45×H57cm

価格：各500円（税込550円）

■「ディズニーキャラクター」シリーズ 概要

発売時期：2026年3月2日から順次発売

発売店舗：全国のStandard Products

商品：全38種

価格：300～1,000円（税込330～1,100円）

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます。

(C)Disney

公式Instagramでも順次紹介いたします。 https://www.instagram.com/standardproducts_official/

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

