【3月４日（水）、5日（木）開催】共催セミナー『ECフェスー６つの課題別に解説！認知・売上・利益拡大戦略ー』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、32社共催のオンラインセミナー『ECフェスー６つの課題別に解説！認知・売上・利益拡大戦略ー』を2026年3月4日（水）、5日（木）両日とも10時から開催いたします。

合計32社が、売上をさらに伸ばしたい方にとって必要な“次の一手“を徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/fes202603-conf?fid=2026-01-29/3dv9qd)

ECフェスとは

～課題別に解説する売上・利益拡大戦略～

「出店しても売上が伸びない」「広告費ばかりが嵩み、利益が残らない」 EC市場の競争が激化する今、単一の施策だけで持続的な成功を収めることは困難です。

Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、そして自社EC。 各プラットフォームで勝ち残るためには、自社のボトルネックを正確に特定し、的確な一手を打たなければなりません。

本カンファレンスでは、現場で直面する「6つの課題」を軸に、第一線で活躍する専門家・トッププレイヤーが突破策を徹底解説します。

【2日間で網羅する6つの成長テーマ】

DAY 1：

1.商品開発・リニューアル

2.認知獲得・PR

3.購入率・UI/UX・解析

DAY 2：

4. 集客・広告・新規獲得

5. リピート率・ファン化

6. 利益率・フルフィル・人材

売上をさらに伸ばしたい方にとって、必要な“次の一手“を見つけられる2日間です。ぜひこの機会にご参加ください！

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://www.ecnopro.jp/fes202603-conf?fid=2026-01-29/3dv9qd)

DAY１ 解決課題：商品開発・リニューアル

第1部（10:00～10:25）

登壇セッション

SEEDER株式会社 セールス&マーケティング事業本部 本部長

吉冨 剛典

新規性と根拠を両立する新商品開発のあり方とは？

新規性と根拠を両立するためには、数年先の未来をいく先進的な生活者への深いヒアリングを通じて、マスユーザーの潜在的な違和感を解決する未来の兆しを発掘し商品コンセプトに磨き上げることが重要です。

大手toC商品開発支援の長年の実績のあるSEEDERが、一見この両立が難しそうな2つの視点を融合させる唯一の方法についてわかりやすく教えます。

第2部（10:25～10:50）

株式会社LeaguE 取締役副社長

勝部 雄太

【企画・開発なし】ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方 ～海外ブランドの人気商品を独占販売する方法～

海外で売れている日本未上陸のブランドの独占販売権を獲得し販売する“海外ブランド総代理ビジネス”。

仕入れ資金不要かつ在庫リスクなしのスモールスタートで販売初月から1000万円超の売上を作る方法に注目が集まっています。

海外のヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラファンを活用したリスクを大幅に抑えて販売し、新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を事例を交えながら解説します。

第3部（10:50～11:15）

株式会社ベイコスメティックス 代表取締役社長

加藤 聡太

激動の化粧品市場にて、これからの新商品企画

飽和する美容市場で、新興ブランドがいかにしてシェアを奪うのか。

本セミナーでは、徹底した市場分析と独自のマーケティングロジックに基づいた「負けない商品開発」をテーマに解説します。

消費者トレンドや消費者ニーズの把握から、コンセプト設計、そして発売後のブースト戦略など「売れる仕組み」の裏側を具体事例とともに公開します。

第４部（11:15～11:40）

株式会社CAMPFIRE イベントマーケティング・グループ ディレクター

くわた ぽてと

新商品が売れない理由は「売り方」ではない！BtoCメーカーのための“つくる前に確かめる”商品開発戦略

新商品や既存商品のリニューアルに取り組むBtoCメーカーにとって、「作ったはいいが売れない」「初速が弱い」「リニューアルで売上が下がるのが怖い」といった不安はつきものです。

多くの企業が、作ってから売り方を考える というプロセスに課題を抱える一方で、成長しているブランドほど発売前に“本当に売れるか”を検証しています。

本セミナーでは、クラウドファンディングを単なる資金調達やPR手法ではなく、失敗しない商品開発・リニューアルのための「市場検証プロセス」として活用する考え方と、明日から使える商品開発の実践的なノウハウを解説します。

第５部（11:40～12:05）

株式会社アパレルウェブ ビジネスコンサルティング部 部長

日坂 大起

狭属性一番化で目指す

自社の商品開発に生かす商品開発のベストプロセスとは？

EC市場では競合の増加による価格競争や広告コストが高騰しており、自社ブランドが勝ち残る道は"狭属性一番化"です。

商品はカテゴリー内で想起されないと購入にはつながりません。

競合や類似商品が溢れるこの世の中で0から商品を開発して競合に勝っていくのは至難の業ですので、いかに第一想起を獲得できるか、第一想起を獲得できるカテゴリーを創造できるかが重要になります。

本セミナーでは狭属性一番化するためのノウハウを惜しみなくお伝えします。

第６部以降とDAY２の情報はこちら(https://www.ecnopro.jp/fes202603-conf?fid=2026-01-29/3dv9qd)から



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月4日（水）、5日（木）10:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/fes202603-conf?fid=2026-01-29/3dv9qd)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://www.ecnopro.jp/fes202603-conf?fid=2026-01-29/3dv9qd)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com