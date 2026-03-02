【セミナーのお知らせ】Tech × Business：企業成長を加速する先端技術とスタートアップ共創

KPMGコンサルティング株式会社

急速に進化するテクノロジーを、企業成長を加速させるためにどのように活かすのか。

先端技術の最新動向と活用方針を紹介し、スタートアップおよびスタートアップ支援企業と議論します。

急速な技術進化と事業環境の不確実性が高まるなか、企業は既存の枠組みを超えた価値創造や競争力強化に向けた新たな打ち手が求められています。

本セミナーでは、エンターテインメントテクノロジー、ロボティクス、サイバーセキュリティ、といった幅広い分野における最新動向を紹介します。また、それらのテクノロジーが企業経営・事業開発・オペレーションにどのようなインパクトをもたらすのか、活用方針案を整理し、実務に落とし込みやすい形で提示します。

さらに、先端技術の実装をリードする国内外のスタートアップおよびスタートアップ支援企業を招き、会場参加型の対談を実施します。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/339_1_45506d190507001b932adadfb99424d1.jpg?v=202603021151 ]

＜会場聴講＞

会場：CIC Tokyo(https://jp.cic.com/about/#access)

東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

※入館方法は参加者の方に別途ご連絡いたします。

※当日は、お名前の確認をさせていただきますので名刺をお持ちください。

＜オンライン聴講＞

視聴方法：Zoomにて配信

【プログラム】

18:00～18:15

セッション１：先端技術×事業創出～KPMGが読み解くスタートアップの挑戦～

講師：KPMGコンサルティング プリンシパル 渡邊 崇之

本セッションでは、今後先端テクノロジーとどう向き合い、クライアント企業の成長創出・事業変革・競争力強化に貢献していくか、その方向性と具体的な取り組み案を紹介します。

18:15～19:00

セッション2： Edge Tech Dialogue～スタートアップとKPMGコンサルティングが語る未来の技術とビジネス～

パネリスト：株式会社Acompany 代表取締役 CEO 高橋 亮祐

モデレーター：KPMGコンサルティング プリンシパル 渡邊 崇之

本セッションでは、ロボティクス、量子コンピュータ、サイバーセキュリティ、エンターテインメントテクノロジーといった先端領域で活躍するスタートアップ企業3社が登壇し、それぞれの最新技術や事業の可能性について、約5分間のショートピッチを行います。ピッチ後は、各社の“本質的な価値や社会実装に向けた鍵”を探る対話を通じ、コンパクトかつ深いディスカッションを展開します。

19:00～19:30

セッション3：Executive Dialogue：先端技術時代の企業価値創造を再考する

パネリスト：株式会社Acompany 代表取締役 CEO 高橋 亮祐

KPMGコンサルティング 取締役会長 宮原 正弘(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/m/masahiro-miyahara.html)

KPMGコンサルティング プリンシパル 渡邊 崇之

モデレーター：KPMGコンサルティング 執行役員パートナー 大谷 誠(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/o/makoto-otani.html)

本セッションでは、前セッションでの議論内容も踏まえ、企業支援およびスタートアップ支援視点から、これから企業はどのように先端技術と向き合うべきかについて深い対談を行います。経験豊富な登壇者が、“企業変革×先端テクノロジー×共創” の観点から、未来に向けた実践的なヒントと方向性を提示します。

19:30～20:30

ネットワーキング

【お申込み方法】

以下のリンクから、必要な情報を入力の上お申し込みください。

https://kpmg.com/jp/ja/events/2026/02/20260312-tech-startups.html

※希望者多数の場合は先着制とさせていただきます。

※個人および同業の方のお申込みにつきましては、お断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション（事業変革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。