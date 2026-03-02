高校入試対策のスタートに最適な『高校入試 中学1・2年の総復習』シリーズに『5科』が新たに登場！　『英語/数学/国語/理科/社会』も装いを新たに計6点を3月2日（月）に刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『高校入試 中学1・2年の総復習 英語 新装三訂版』『高校入試 中学1・2年の総復習 数学 新装三訂版』『高校入試 中学1・2年の総復習 国語 新装三訂版』『高校入試 中学1・2年の総復習 理科 新装三訂版』『高校入試 中学1・2年の総復習 社会 新装三訂版』『高校入試 中学1・2年の総復習 5科』

を3月2日（月）に刊行いたします。

本シリーズは、中学１・２年の学習内容がコンパクトにまとまった、高校入試対策のはじめの一歩になる問題集です。

●短期間で受験への基礎固めができる！

▲『高校入試 中学1・2年の総復習 英語 新装三訂版』 紙面イメージ

本シリーズは、高校入試に向けた基礎固めの第一歩に最適な参考書です。中学1・2年生で学習した内容の全体を復習することによって、理解が足りていない内容を整理でき、自分の弱点を知ることができます。

「英語/数学/国語/理科/社会」の各教科は、10日間の短期集中で学習でき、「基礎問題」と「基礎力確認テスト」の2ステップで、取り組みやすい構成になっています。

また、「要点まとめシート」や「要点まとめブック」で重要事項を確認し、巻末の「総復習テスト」で実力を試せます。さらに、「実力チェック表」と「受験合格への道」を活用することで、自分の苦手分野や合格までのプロセスを確認できます。

春休みなどの集中学習や、本格的な高校入試対策のスタート教材としておすすめです。

●「復習問題プラス＋」サービスが搭載！

新しくWeb特典「復習問題プラス＋」を追加。特設サイトからダウンロードすることができ、書籍で学んだ内容の反復学習がしやすくなりました。

●新たにラインナップに追加された『5科』！

今回、新たに『5科』がシリーズラインナップに加わりました。

『5科』は中学１・２年で学習する英語・数学・国語・理科・社会の内容を7日間とさらに短期でおさらいできる問題集です。各教科1日2ページ×7日間、必須項目に絞った構成になっています。

■書籍概要

『高校入試 中学1・2年の総復習 英語 新装三訂版』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年03月02日

体裁：【本冊】B5判 ／ 48ページ ／ 2色刷 【別冊】B5判 ／ 16ページ ／ 1色刷 【その他】要点まとめシート付

定価 : 715円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022275

『高校入試 中学1・2年の総復習 数学 新装三訂版』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年03月02日

体裁：【本冊】B5判 ／ 48ページ ／ 2色刷 【別冊】B5判 ／ 16ページ ／ 1色刷 【その他】要点まとめシート付

定価 : 715円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022276

『高校入試 中学1・2年の総復習 国語 新装三訂版』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年03月02日

体裁：【本冊】B5判 ／ 48ページ ／ 2色刷 【別冊】B5判 ／ 16ページ ／ 1色刷 【その他】要点まとめシート付

定価 : 715円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022277

『高校入試 中学1・2年の総復習 理科 新装三訂版』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年03月02日

体裁：【本冊】B5判 ／ 48ページ ／ 2色刷 【別冊】B5判 ／ 16ページ ／ 1色刷 【その他】要点まとめブック付

定価 : 715円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022278

『高校入試 中学1・2年の総復習 社会 新装三訂版』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年03月02日

体裁：【本冊】B5判 ／ 48ページ ／ 2色刷 【別冊】B5判 ／ 16ページ ／ 1色刷 【その他】要点まとめブック付

定価 : 715円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022279

『高校入試 中学1・2年の総復習 5科』

編者：旺文社

刊行日 : 2026年03月02日

体裁：【本冊】B5判 ／ 96ページ ／ 2色刷 【別冊】B5判 ／ 32ページ ／ 1色刷

定価 : 1,210円（税込）

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022280

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/