【北陸初】狭い道路も走行可能な“バンタイプ車両一体型給水車”を導入
あわら市では、令和6年能登半島地震の経験から、災害時の飲料水・生活用水の確保体制を見直し、市民の安全を守るための防災力強化を進めています。
このたび、狭い生活道路でも迅速に走行できる「バンタイプ車両一体型給水車」を導入いたしました。同タイプの給水車導入は北陸で初めてとなります。
本給水車は、普通自動車第一種免許で運転でき、トラック型に比べて小回りが利くため、住宅密集地などアクセスが難しい地域でも、より迅速な給水活動が可能となります。
◯導入の背景
能登半島地震において、断水の長期化や道路寸断が発生し、迅速な給水活動の重要性が改めて認識されました。特に、市街地の細い道路では、トラック型給水車は入りづらいため、より小回りが利く車両が求められていました。
これらの課題を解決するため、全国的にも導入事例が少ないバンタイプ車両一体型給水車を配備しました。
◯給水車概要
（１）車両
・寸法:全⾧5,080ｍｍ、全幅1,710ｍｍ、全高2,280ｍｍ
・車型:バン（箱型）
・駆動方式:四輪駆動
・変速機:ＡＴ
・車両総重量:3,500ｋｇ未満（普通自動車第一種運転免許対応）
（２）タンク
容量:1,000Ｌ
（３）契約金額
19,294,000 円（うち、国費1/2）
（４）納車日
令和８年2月19日
◯今後の活用予定- 災害発生時の飲料水・生活用水の供給
- 指定避難所等への迅速な給水支援
- 防災訓練や地域イベントへの出動
- 市民の防災意識向上に活用
【本件に関するお問い合わせ先】
あわら市総務部危機管理課 ☎0776-73-8040
