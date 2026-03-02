【チヨダ】株式会社チヨダは、おかげさまで創業90周年。これからも皆様の生活を足もとから応援します！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、創業90周年を迎えました。1936年（昭和11年）、東京・高円寺の「チヨダ靴店」から歩みを始めた当社は、現在、東京靴流通センターやシュープラザなど全国に約860店舗を展開する企業へと成長いたしました。これまでのご愛顧に感謝するとともに、次の100周年へ向け、靴専門店としてお客様の声をカタチにする様々な取り組みを展開してまいります。

■90年の歩み

チヨダの歩みは、1936年に創業者・舟橋義雄が高円寺で開いた「チヨダ靴店」から始まりました。そして大学在学中に家業を継いだ舟橋政男（現・名誉会長）が、経験のない中で独学にて陳列や販売、在庫管理などの実務をこなし、試行錯誤を繰り返すうちに商売の奥深さや面白さに気づき、高円寺だけでは終わらせないという決意のもと、中野、三軒茶屋、吉祥寺へと出店を重ねていきました。そして1970年代からは、駅前や商店街以外の立地展開としてロードサイド店舗の拡大を本格化させ、全国規模のチェーン展開を実現しました。

1980年代半ばには、収益が上がらない一部店舗の活用策として、玩具専門店「ハローマック」への業態転換に挑戦。最盛期には全国472店舗を展開するブランドへと成長させ、続く1990年代には、スポーツスニーカーやウェアを中心とした郊外型ショップのフットアップを本格出店するなど、時代のニーズに合わせてアパレルを含む異業種への多角的な展開を進めました。その後、事業環境の変化に伴い、玩具やアパレル事業からの撤退を決断しましたが、その際には「従業員を守る」という姿勢を貫き、約９年をかけて全従業員を靴事業や本社機能へ配置転換し、誰一人としてリストラを出さずに事業を終えたこの取り組みは、チヨダの理念を象徴するエピソードとなっています。

こうした試行錯誤の末、私たちは改めて原点を見つめ直し、最も社会に貢献できるのは「靴」であるという確信に至り、専門店ならではの品質と信頼をお届けする道を選びました。

現在、チヨダ、東京靴流通センター、シュープラザなど全国に約860店舗を構える靴専門店チェーンへと成長しています。また、実店舗の全国展開に加え、公式オンラインショップ「kutsu.com」を始めとした様々なECモールへの展開を強化しております。店舗とオンラインショップを連携させ、お客様のライフスタイルに合わせた自由な靴選びを可能にし、オンラインの「利便性」と店舗ならではの「フィッティングできる安心感」を両立させることで、お客様により良い購買体験を提供しています。

「価値ある商品を手に取りやすい価格で提供したい」という想いは、時代が変わっても私たちの変わらない信念です。今後もお客様に寄り添い、地域一番店を目指して、愛される店舗作りを進めてまいります。

■お客様の声から生まれたプライベートブランド

チヨダは、お客様の声と多様なライフスタイルに寄り添い、機能性・履き心地・デザインを追求したプライベートブランドを展開しています。より快適で豊かな “歩く体験” をお届けするため、一人ひとりのニーズに応える商品開発に取り組んでいます。

【HYDRO-TECH】

軽量設計・防水性・防滑性など、多種多様なニーズに応える高機能シューズブランド。ユーザーのライフスタイルに寄り添い、ビジネスシーンからカジュアルスタイル、ウォーキングまで、あらゆる用途に対応したシリーズを展開。常に進化し続けることで、より快適で自信を持てる歩行をサポートします。

【bio fitter】

子供から大人まで、老若男女を問わず「全ての人に優れた靴を届けたい」という願いを込めた「からだ想い」のシューズブランド。ブランド名の「バイオフィッター」は「bio＝生命」と「fitter＝フィットするもの」に由来。スポーツ医学の観点から「歩く」を科学した数々のスペックや機能でご家族の健康をサポートする靴を、どなたでも気軽にお買い求めいただける驚きの「低価格」で提供します。

【CEDAR CREST】

1925年、アメリカ・テネシー州で誕生したブランドで、昨年100周年を迎えました。「セダークレスト」の名は米国スモーキーマウンテンに生息する杉に由来します。ワークブーツから始まったブランドの歴史は、荒野から町へとそのフィールドを広げ、現在はワークブーツのみならず、ビジネスシューズやスニーカーなど、履きやすさを追求した様々なスタイルの最新トレンドシューズを発信しています。イチオシは「手を使わずに立ったままスパっと履ける」スパットシューズです。

【fuwaraku】

「フワッと」「ラクな」はきごこちで、働く女性を応援するブランド。ベーシックな黒パンプスは、サイズ・幅・ヒール高・つま先形状から、あなたにぴったりの１足が選べます。黒パンプスの他、ブーツやスニーカー、カジュアルシューズなど、あらゆる用途に対応したシリーズを展開。毎日続く「フワッと」「ラクな」 はきごこち。そんな願いを込めてずっと愛され続ける定番品として、fuwarakuは働く女性をサポートします。

■創業100周年を目指して

チヨダは、靴専門店としての原点を大切にしながら、顧客体験を起点に店舗運営・商品開発・サービス品質の向上に取り組んでいます。「お客様の生活を足もとから応援する」という理念のもと、創業90周年の今を新たな出発点と捉え、変化する社会やライフスタイルに的確に応えつつ、一人ひとりの「歩く」を支える取り組みを、今後さらに充実させていきます。そして創業100周年に向け、成長と革新を着実に進めてまいります。

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-468-4b9b3d4f4b6c63d31106b42c0b5bc743.pdf