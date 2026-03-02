スポーツ庁主催「SPORTS OPEN INNOVATION CONTEST 2025」に入選

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治）と株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長 佐藤 伸也）が2024年より共同提供する実践型リスキリングプログラム「B-SPARK」が、スポーツ庁主催「SPORTS OPEN INNOVATION CONTEST 2025」において、『ビジネス・デベロップメント賞』に入選いたしました。

2026年2月26日（木）に開催された同コンテストのファイナルピッチでは、株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ代表取締役社長の佐藤氏と、当社 地方創生部事業開発チーム リーダーの辻岡正典が登壇。最優秀賞の受賞を目指し、「地域課題が研修資源。社会性と経済性を両立するゼブラ収益モデル」のタイトルで、スポーツを起点とした新たなB2B収益モデルと、都市部人材の還流を通じた地域活性化の仕組みについてプレゼンテーションを行いました。

今後も、本プログラムを通じて、スポーツの力を活用した持続可能な地域活性化と、プロフェッショナル人材のさらなる価値発揮に寄与してまいります。

■「Sports Open Innovation Contest 2025」とは

スポーツを起点とした先進的な共創事例を顕彰する、日本最大級のスポーツオープンイノベーションコンテストです。スポーツ産業の更なる成長・拡大と、新価値創造に向けた機運醸成を目的に、「最優秀賞」に加えて「デジタル・イノベーション賞」「ビジネス・デベロップメント賞」「ソーシャル・バリュー賞」の３つのカテゴリーで表彰を行いました。

■入選者一覧

【最優秀賞】

スキマ時間を体力に変える、駅前高地トレーニング「ハイアルチ」

（High Altitude Management株式会社×ダイキン工業株式会社×城西大学）

【デジタル・イノベーション賞（革新性）】

〇 アスリートエコノミーを基盤とした新市場創出

（ASFAN×株式会社Omit）

◎ ランナーから健康増進へ拡張する汗乳酸測定サービス

（株式会社グレースイメージング×High Altitude Management株式会社×ミズノスポーツサービス株式会社）

〇 リアルタイム字幕と手話ダンスで挑むギネス世界記録

（株式会社ユーディフル×株式会社アイシン）

【ビジネス・デベロップメント賞（経済性）】

◎ スキマ時間を体力に変える、駅前高地トレーニング「ハイアルチ」

（High Altitude Management株式会社×ダイキン工業株式会社×城西大学）

〇地域課題が研修資源。社会性と経済性を両立するゼブラ収益モデル

（株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ×株式会社みらいワークス）

〇幼保を起点にしたダンサー就業モデルの構築

（株式会社JOYKU×エイベックス・エンタテインメント株式会社）

【ソーシャル・バリュー賞（社会性）】

◎ ハイパフォーマンスキャンプ（HPC）

（京都大学アメリカンフットボール部×やまもと建設株式会社（農業部）×株式会社フリゴ）

〇 病児・障がい児のプロスポーツ興行参加を標準化する共創事業

（特定非営利活動法人AYA×楽天グループ株式会社）

〇 【スポーツ×地域共生】商業施設を活用した地域コミュニティ活性

（クラブツーリズム株式会社×COEDO KAWAGOE F.C株式会社×イオンタウン株式会社）

◎・・・各賞を受賞した企業。〇・・・各賞に入選した企業。

■「Sports Open Innovation Business Development 2025」公式サイト

https://sports-open-innovation-bd2025.mext.go.jp/contest/

■ウェビナー開催のお知らせ

2026年3月13日（金）12:00より、湘南ベルマーレフットサルクラブと当社が共催し「組織の壁を越え、次世代リーダーの『変革マインド』に火をつける」と題したウェビナーを開催いたします。

今回、ビジネス・デベロップメント賞に入選した新しい研修モデルについてご紹介しますので、ぜひご参加ください。

開催概要

開催日時 ：2026年3月13日（金）12:00-13:00

参加費 ：無料

開催形式 ：Zoomでのオンライン配信

詳細と申込：https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/reskilling_260313_mws/

※動画視聴方法につきましては、お申し込みフォームからご登録いただいた後、メールにてご案内させていただきます。当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが（client_info@mirai-works.co.jp）までご連絡ください。

