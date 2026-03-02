ソウルドアウト、奈良県に新たに28拠点目となる営業所を設立

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）は、奈良営業所を開設することをお知らせいたします。奈良の中堅・中小企業や自治体のデジタルマーケティング、ソフトウェア、DX、AI活用を支援してまいります。

※拠点数のカウント方法について（2026年3月時点）営業所・・営業上の活動を行うオフィス27箇所 / 拠点・・営業所に加え、営業以外の事業活動を行うオフィス（四万十オペレーションセンター）総計28拠点エリア拠点を開設する理由

ソウルドアウトは、地方を含む中堅・中小企業の課題を包括的に支援しており、『ローカル＆AIファースト』を掲げる企業です。私たちは、営業拠点を持つことに大きな意味があると思っています。それは、直接お客様と対面で向き合い、信頼関係を築いていきたいという想いがあるからです。

奈良県は、長い歴史と文化を背景に、観光・製造業・伝統産業・中小企業が数多く集積する地域です。一方で、人材不足や後継者問題、デジタル活用の遅れといった課題を抱える企業も多く、販路拡大や事業成長に向けたデジタルマーケティング活用のニーズが年々高まっています。また、県や自治体によるDX推進施策も進み、地域企業が新たな成長に挑戦する環境が整いつつあります。

ソウルドアウトは、こうした奈良県の特性や成長の機運を踏まえ、地域に根ざした営業拠点を構えることで、より近い距離で企業の課題に向き合い、実行支援まで一貫して伴走する体制を強化いたします。大阪営業所との連携も図りながら、奈良県内企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献してまいります。

営業所概要

開設日：2026年3月2日（月）

所在地：奈良県

営業所長：伊達 大晃（だて ひろあき）

西日本営業本部 エリアマネージャー：平川 知典（ひらかわ とものり）

伊達 大晃（だて ひろあき）

西日本営業本部

経歴

2017年： ソウルドアウト株式会社へ新卒入社。

2018年： 大阪営業所にて、大阪のお客様を中心にWEB広告の広告運用支援に従事。

2021年： エリアビジネス本部にて、地方の広告主のWEB広告を一括して担当。

2023年： アカウントコンサルティング本部にて、リーダー職に着任。ソウルドアウトのLINEヤフーのメディア主担当を行いながら、新規提案の戦略立案・広告運用のグループ組織を経験。

2026年：奈良営業所の立ち上げの営業所長に着任。

営業所長より一言

この度、奈良営業所を立ち上げることになりました。

私自身、これまで大阪や全国の様々な企業の皆さまと関わる中で、地域ごとの魅力や可能性をたくさん感じてきました。

奈良は、伝統と新しい挑戦が共存する地域です。

その魅力をデジタルの力でより多くの方に届け、地域企業がさらに成長できるようなサポートをしていきたいと思っています。

地域の皆さまとともに、奈良から新しい成功の形をつくっていけるよう、地域密着を大切に全力で取り組んでまいります。

平川 知典（ひらかわ とものり）

西日本営業本部 エリアマネージャー

経歴

2007年：CRMマーケティング企業に新卒入社し営業に従事。

2015年：ヤフージャパンへの出向/CRM企業内の広告代理チームの立ち上げメンバーとして参画。

2018年：アドネットワーク会社にて、西日本統括として大阪オフィスと福岡オフィスの立ち上げ。

2022年：デザイン主導型PEにてM&A先のマーケティング支援に従事。

2023年：ソウルドアウト株式会社へ中途入社。西日本営業本部に所属し関西・中部エリアの営業に従事。

2024年：西日本営業本部 エリアマネージャーに就任。

エリアマネージャーより一言

この度、奈良営業所を開設できることを大変うれしく思います。

奈良県は世界遺産を擁する観光地としての魅力に加え、製造業、医療・学術、食品、伝統産業など多様な産業が根づき、大阪・京都圏へのアクセスの良さも相まって今後さらにビジネス機会が増える地域と考えております。

現場に近い距離で伴走し、奈良県発の企業の皆様の売上と雇用を伸ばせられるよう貢献してまいります。

今後の展望

奈良営業所開設を記念して、4月10日(金)に拠点開設セミナーを予定しております。ブランディングやSNSを活用した店舗・ECへの集客について講演を行います。

創業時からSMBのデジタルマーケティング業界をリードし、累計3,500社以上の企業の成長を支援してきました。デジタルマーケティングやAIの利活用など、地方独自の悩みに対するソリューションについて最新事例も踏まえてお話する予定です。詳しい情報は、追って公開させていただきます。

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に28の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。