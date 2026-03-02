NTTドコモビジネスX、コーポレートブランド動画を公開

NTTドコモビジネスX株式会社

NTTドコモビジネスX株式会社（旧：NTTコムオンライン、本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTドコモビジネスX）は、新社名に込めたコンセプトを表現したコーポレートブランド動画「Xとは」を制作し、公開いたしました。



本動画はNTTドコモビジネスXホームページのトップページにてご覧いただけます。また、公式YouTubeチャンネルにおいても公開しております。



ぜひ、ご視聴ください。




NTTドコモビジネスX コーポレートブランド動画「Xとは」より


視聴URL


NTTドコモビジネスX　ホームページ（トップページ）：https://www.nttcoms.com/


公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nttcom_online



＜NTTドコモビジネスXについて＞


NTTドコモビジネスXは、「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。



NTTドコモビジネスXは、2026年1月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社から社名変更をいたしました。



所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル
代表者： 代表取締役社長 稲葉 秀司
URL ： https://www.nttcoms.com/



【お問い合わせ先】


NTTドコモビジネスX株式会社


マーケティング部広報担当


pr-om@nttcoms.com


https://www.nttcoms.com/