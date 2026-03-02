春はふんわり、“てりたま”気分のごちそうピザ　新作『テリチキエッグ』『テリチキエッグのよくばりクォーター』発売

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年3月4日（水）より、春の期間限定商品『テリチキエッグ』を発売いたします。あわせて『テリチキエッグのよくばりクォーター』も同時発売いたします。

■春に食べたくなる、やさしいコクの“てりたま”ピザ

春になると恋しくなる、たまごとテリヤキの組み合わせ。

『テリチキエッグ』は、そんな春の“てりたま”気分をピザーラ流に仕立てた、この春初登場のピザです。

焼き上がった瞬間に広がる、やわらかなたまごの香り。

特製タマゴフィリングは、なめらかな口あたりとふんわりとした食感が特徴で、ひと口ごとにまろやかなコクが広がります。オーブンでほんのり焼き色をまとわせることで香ばしさが加わり、やさしい旨みがいっそう引き立ちます。

甘辛い特製テリヤキソースが絡んだジューシーなチキンに、たまごのコクが重なり合い、まろやかで奥行きのある味わいに。さらにブロッコリーやフレッシュダイストマト、コーンが彩りと食感のアクセントを添え、最後まで飽きずに楽しめる一枚に仕上げました。

やさしさと満足感を兼ね備えた、春限定のごちそうピザです。

テリチキエッグ P：2,280円～／M：2,680円～／L：4,300円～

■累計2,000万枚突破の“よくばりシリーズ”にも登場『テリチキエッグのよくばりクォーター』

累計販売数2,000万枚*を突破した人気の「よくばりシリーズ」にも、『テリチキエッグ』がラインナップ。『テリチキエッグのよくばりクォーター』は、春限定「テリチキエッグ」、本場博多の明太子を使用した「もち明太子ピザ」、レモンバターソースが香る「芳醇チェダーチーズ＆ベーコンポテト」、甘みたっぷりの「たっぷりクリーミーコーンピザ」の4種類を1枚で楽しめるクォーターピザです。それぞれ異なる味わいを一度に楽しめる、春のお集まりやご家族でのシェアにもぴったりの一枚です。

*販売枚数は、Mサイズに換算した数量です。2017年春から販売した「よくばりクォーター」をカウントしています。

「テリチキエッグ」…甘辛いテリヤキチキンと、ふんわりなめらかなタマゴフィリングが重なり合う、春限定のやさしいごちそうピザ。

「もち明太子ピザ」…本場博多の明太子を使用した特製明太ソースで和えたほくほくポテトとお餅が相性抜群。

「芳醇チェダーチーズ＆ベーコンポテト」…ほくほくポテトとベーコンに、芳醇なレッドチェダーチーズをトッピング。レモンバターソースがアクセント。

「たっぷりクリーミーコーンピザ」…甘みあふれるコーンをたっぷりとトッピングし、厚切りベーコンの旨みと濃厚な特製グラタンソースがとろけ合う人気ピザ。

テリチキエッグのよくばりクォーター M：2,290円～ ／ L：3,660円～

※価格はすべて税込です ※生地タイプにより価格が異なります

※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです