カスタマイズ製品のグローバルプラットフォーム『CUSTA』を提供するCUSTA株式会社へ共同リードインベスターとして出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する「グローバル・ブレイン9号ファンド」は、カスタマイズ製品を簡単に制作・発注できるグローバルプラットフォーム 『CUSTA』を提供するCUSTA株式会社（本社：東京都渋谷区 / 以下、CUSTA）へ共同リードインベスターとして出資を実行したことをお知らせいたします。

オリジナルギフトやノベルティ、印刷物などのカスタマイズ製品は、企業や個人の関係性構築に欠かせない存在である一方、「価格や納期が分かりづらい」「発注プロセスが煩雑」「小ロットでは発注しづらい」といった課題を抱えてきました。これらの課題は特定の国や地域に限定されるものではなく、世界中のカスタマイズ産業に共通する、いまだ解決されていない構造的な課題です。

カスタマイズ製品への需要は世界的に拡大しており、市場規模は2024年の約70兆円から、2030年には約90兆円規模へと成長することが見込まれています。特に、アジアパシフィック地域においては、今後世界最大の市場として成長を遂げると予測されています。一方で、需要の増加に伴い、発注・生産・流通の非効率さや情報の非対称性といった課題は、より一層顕在化することが考えられます。

CUSTAは、こうした世界共通の産業課題を解決するため、カスタマイズ製品を簡単に制作・発注できるグローバルプラットフォーム『CUSTA』を開発・提供しています。現在は、特に高い成長が見込まれる東南アジアを起点に事業を展開しており、すでにマレーシアおよびシンガポールでは、業界最大級となる5,000点以上の品揃えを実現し、累計50万点以上の商品を提供してきました（2026年1月時点）。同社は、こうした実績と知見をもとに、世界中の人々がカスタマイズ産業へワンストップでアクセスできる「グローバルカスタマイズプラットフォーム」の構築を進めています。

グローバル・ブレインはCUSTAのビジョンや優秀な経営チームに加え、魅力的なプロダクトと市場の成長性を高く評価し、出資を決定いたしました。出資を通じて、CUSTAの事業成長に貢献できるよう、積極的に支援を行ってまいります。

■CUSTAについて

会社名 CUSTA株式会社

所在地 日本本社：東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番８号渋谷道玄坂東急ビル２Ｆ-Ｃ

マレーシア本社：SO-18-5, Menara 1, Strata Office, No. 3 Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur

■代表者 代表取締役 高城 雄大

設立日 2025年11月

事業内容 カスタマイズ製品の制作・発注に特化したグローバルプラットフォーム

URL https://custa.com

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com