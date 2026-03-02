トレンドは「選ぶUV対策」 ハンズのUV対策用品2026

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区）は、本格的な紫外線シーズンを前に、2月中旬より2026年のUV対策用品をハンズ各店・ネットストアにて展開開始しております。今年は「選ぶ」をメインテーマに、機能性はもちろん、ファッション性を追求した全700種類以上のアイテムを順次展開いたします。

特設サイトはこちら(https://hands.net/event/uv/)。

■ トレンドは「選ぶUV対策」

単なる「日焼け防止」から「スタイルに合わせた選択」へ。ライフスタイルやその日のコーディネートに合わせて、最適なアイテムをお選びいただけます。

【新商品】【ハンズ・メーカーサイト限定】丸福繊維 ヤケーヌ ブラックレーベル アームカバー(https://hands.net/goods/4560151453545/) 3,080円

高いUVカット率99.9%（UPF50+）を誇るハンズ限定のアームカバー 。消臭・接触冷感機能を備え、吸汗速乾性に優れた素材がベタつきを抑えた快適な着用感を実現。特殊なチタン練り込み生地により、洗濯後もUVカット効果が持続。ずれ落ち防止ストッパー付きで、手の甲から二の腕までしっかりカバーします。

【新商品】レンフロ シーブリーズ アームカバー ミトン型(https://hands.net/search/?q=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%EF%BC%88SEA%E3%80%80BREEZE%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%88%E3%83%B3%E5%9E%8B) 各1,430円

人気ブランド「シーブリーズ」とコラボレーションしたミトンタイプのアームカバー。紫外線遮蔽率99%（UPF50+）という高い遮蔽率に加え、吸水速乾性とひんやりとした肌当たりで、夏の暑い日も快適に過ごせます 。手の甲までしっかりカバーできる構造ながら、腕時計スリットや指かけループを備えており、機能性と使い勝手を両立。

【新商品】ダブリュピーシー（Wpc.） UVカット 接触冷感 クロッシェハット(https://hands.net/goods/4537988357384/) 各3,300円

つば裏には遮光率・UVカット率100%（UPF50+）の生地を採用し、日差しを徹底ガード。さらに接触冷感仕様で、暑い日も快適です 。面ファスナーでのサイズ調整や取り外し可能なあご紐など、機能性も抜群 。洗濯機で丸洗いでき、ボタン留めでコンパクトに収納可能なため、持ち運びにも便利です。

【新商品】ダブリュピーシー（Wpc.） UVカット 接触冷感 ネックシェード(https://hands.net/goods/4537988357421/) 1,870円

Wpc.のハットシリーズに装着可能な別売り専用シェード。外側にはUVカット・遮光率100％、UPF50+の本格生地を採用。内側には接触冷感素材を使用し、真夏の首元をひんやりと守ります。帽子のスベリ部分にクリップで留めるだけで、下を向いても首筋が露出しない長め設計。Wpc.の全UVハットに対応し、洗濯機で丸洗いも可能。

【新商品】ＳＦ UV＆クールフェイスカバー付き 3way帽子(https://hands.net/goods/4571414700085/) 3,278円

接触冷感生地を使用したひんやりと心地よい肌触りのUV帽子。3wayスタイルでシーンに合わせて使い分けができ、顔周りを日差しから強力にガードします 。口元はメッシュ仕様で呼吸がしやすく、取り外し可能なストラップも付属 。UVカット率99%以上（SPF50+）の高い遮蔽率を誇り、機能性と快適さを兼ね備えた夏の必須アイテムです 。

【新商品】サンブロックラボビューティ スカーフキャップ(https://hands.net/goods/4969133941092/) 3,080円

キャップとスカーフが一体化したドッキング仕様のアイテム 。バイザーに付いたサラッとした素材のスカーフが、首筋から顔周りまで広範囲をカバーします 。スナップボタンの留め方次第で、シーンに合わせた多彩な着こなしが可能です。

【新商品】サンブロックラボビューティ クールボレロカーデ(https://hands.net/search/?item_group_id=0124057&original_item_code=4969133927317) 各2,750円

トレンドのゆとりあるシルエットが魅力のボレロカーディガン。袖口はスッキリとしたリブ仕様で、接触冷感生地によりひんやりと快適に着用いただけます 。サッと羽織るだけで涼しくUV対策ができるだけでなく、首に巻いてストールとしても活用できる2way仕様が特徴 。

【新商品】サンブロックラボ爽壁 フェイスＵＶパーカー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124055&original_item_code=4969133926631) 各4,378円

独自開発の暑さ対策生地を使用した涼感パーカー 。絶対に日焼けしたくない方へ向けた1枚で上半身をオールカバーできる設計が特徴です。髪を通せるホールや、手袋代わりになる親指ホール、操作しやすいファスナー紐など細部まで充実 。さらに、座った際も生地の巻き込みがなくスッキリとしたシルエットを保ち、機能性と快適さを徹底追求しています 。

■ アパレルトレンドを反映した豊富なカラーバリエーション

「UV用品は色が限定的」というイメージを刷新。今季のアパレルトレンドを反映した、ニュアンスカラーやシアー感のある素材など、ファッションに馴染むカラーを幅広く展開いたします。

【新商品】 アルファックス Pale 夏に差が出るUVアームカバー(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%80%80Pale%E3%80%80%E5%A4%8F%E3%81%AB%E5%B7%AE%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%82%8BUV%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC) 各990円

優しいペールカラーが魅力的な、接触冷感素材のアームカバー。二の腕まで覆えるロング丈と指先まですっぽりカバーするデザインにより、広範囲を日差しから守ります 。UVカット率98%（SPF50+）の高い遮蔽率を誇りながら、親指スリット入りでスマートフォンの操作もスムーズ 。ひんやりとした心地よい肌触りで、夏の外出時も快適に紫外線対策が楽しめます 。

【新商品】ダブリュピーシー（Wpc.） UVカット 接触冷感 親指付きアームカバー(https://hands.net/search/?q=%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%EF%BC%88Wpc.%EF%BC%89%E3%80%80UV%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%86%B7%E6%84%9F%E3%80%80%E8%A6%AA%E6%8C%87%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC) 各2,420円

傘メーカーならではの視点で作られた、機能性抜群のロングアームカバー。接触冷感生地を採用し、真夏の暑さでもひんやり快適な着け心地を実現。新登場の親指つきタイプは、指先から二の腕までを覆う全長69cmのロング丈で、運転中の手の甲もしっかりガードします。上下のステッチが腕へのフィット感を高め、アクティブな動きでもズレ落ちを防止。洗濯機で丸洗い可能。

【新商品】丸福繊維 ヤケーヌ 目尻プラス(https://hands.net/search/?q=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%AF%EF%BC%88MARUFUKU%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%A4%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8C%E3%80%80%E7%9B%AE%E5%B0%BB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9) 各3,080円

顔からデコルテまで広範囲に紫外線をカットする日焼け防止専用マスク。独自の開口部を設けた構造によりこれまでにない呼吸のしやすさと快適な着け心地を実現。スポーツや野外観戦、日常のお出かけでも息苦しくなく、目元に沿った二重構造の生地が紫外線を強力にブロックします 。耳周りやうなじまでしっかり覆うデザインで、お肌を日差しから守り抜きます 。

【新商品】Yoki フードネックカバー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124660&original_item_code=4903452187779) 各2,200円

頭から顔、首元までを隙なくカバーする夏用高機能バラクラバ。フードの紐でフィット感を調整でき、スタイルに合わせてフェイスマスクや付けフード、ネックカバーなどマルチな着こなしが可能。最高値のUPF50+に加え、抗菌防臭・接触冷感・メントール加工を施した生地が真夏の屋外でも圧倒的な清涼感をキープ。シーンに応じて形を変えることができる実用性とトレンドを兼ね備えたUVアイテムです。

【新商品】アルファックス 接触冷感 UVプロテクトパーカーシャイン アイスブルー(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%80%80%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%86%B7%E6%84%9F%E3%80%80UV%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3) 各3,278円

サッと羽織るだけで暑さ対策ができる接触冷感生地のパーカー。UVカット率および近赤外線カット率98%（SPF50+）を誇り、上からの強い日差しだけでなく地面からの照り返しもガードします 。塩素対応糸を使用しているため、プールや海でも劣化を気にせず使用可能。髪型を崩しにくい大きめのフードや、手の甲まで保護できる指穴付きの袖口など、細部までこだわりがつまったアイテム。

■ タウンユース特化「メンズUVシリーズ」

男性の紫外線対策ニーズの高まりを受け、メンズ向けUVシリーズが登場。

【新商品】Yoki メンズロングアームカバー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124665&original_item_code=4903452187625) 各2,200円

高いストレッチ性と滑らかな肌触りでストレスフリーな着け心地を実現したロングアームカバー。60cmのロング丈が脇元までしっかりカバー。脇側のゴムを排除した設計により、長時間の着用でも跡が残りにくいのが魅力です。最高値のUPF50+に加え、抗菌防臭・接触冷感・メントール加工を施し、真夏でも清涼感が持続。機能性と快適さを兼ね備えた、日常使いに最適な高機能モデルです。

【新商品】Yoki メンズＵＶパーカー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124663&original_item_code=4903452187571) 各4,290円

顔全体から手元までを徹底ガードするつば付きフード仕様のUVカットパーカー。ファスナーを最上部まで閉めれば鼻先や首元まで覆え、指穴付きの袖口で手の平・甲もしっかりカバー。ストレッチ性に優れた生地はフィット感も良く、動きやすさと鉄壁のUV対策を両立した一着です。

【新商品】Yokiメンズシェードキャップ(https://hands.net/search/?item_group_id=0124664&original_item_code=4903452187540) 各3,850円

通気性と多機能性を極めたタウンユースに最適なメンズシェードキャップ。サイドのベンチレーションが蒸れを防ぎ、常に快適な着用感をキープ。タレ部分はボタンを留めることでフェイスマスクに変形し、顔周りを隙なくガードします。シーンに合わせてタレの取り外しも可能。つばの遮光遮熱、タレの接触冷感、汗止めの吸水速乾と、部位ごとに最適な機能を凝縮した高機能アイテム。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです 。

※店舗により取扱商品は異なります 。