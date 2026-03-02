「一枚の地図から、新しい冒険をはじめよう。」昭文社オンラインストアが『地図屋本舗』として3／2リニューアル！
◆昭文社の公式ECサイトが大幅リニューアル！◆地図に関するネタがワンストップで手に入る♪
株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、2024年秋より運用してまいりました自社ECサイト昭文社オンラインストアを「地図屋本舗 昭文社オンラインストア」（https://ec.sp-mapple.jp/）として、本日2026年3月2日より大幅リニューアルオープンしたことをお知らせいたします。
)) リニューアルの背景 ((
2024年にオープンした昭文社オンラインストアは、このたび、地図に関するあらゆるニーズにお応えする「地図専門サイト」へと生まれ変わります。単なるECサイトではなく、地図を愛する人々が新しい冒険や知的好奇心に出会える場所、いわば＜地図のデパート＞のような存在を目指します。
また今後、地図に関するさまざまな商品を販売してまいりますので、ご期待ください。
)) リニューアルの４つのポイント ((
|| 1. プロの知見を結集「地図屋本舗 目利き衆」のおすすめコメント
地図を知り尽くした昭文社社員たちが「目利き衆」として登場。商品ごとに、プロならではの視点で「おすすめポイント」や「通な使い方」を指南します。制作現場の熱量をお客様に直接届け、納得感のある買い物体験をサポートします。
|| 2. 知的好奇心を刺激する「地図関連情報」＆「読み物」コンテンツ
地図・地理に関する最新情報や、深掘り記事を定期公開します。
地図関連情報：道路・IC等の開通・開設や大規模施設のオープンなど、地図制作の現場で収集した最新一次情報をいち早くお届け。
読み物：「紙の地図とWEB地図の違い」「地形・坂のトリビア」など、読めば地図がもっと楽しくなるような記事を掲載します。
|| 3. 「カテゴリー×エリア」の掛け合わせ検索が可能に
「道路地図×関東」「古地図×中部」など、欲しい商品の種類と地域を掛け合わせて検索できる直感的なUIを導入。膨大なアーカイブの中から、自分だけの一枚へスムーズにアクセス可能です。
|| 4. 希少な「古地図」や地図関連雑貨の取り扱いを開始
老舗地図卸「ぶよお堂」より取り寄せを行い、精巧な復刻古地図の販売を開始します 。
【主なラインアップ】
◆『復刻古地図 水戸城下町絵図』
→歴史の軌跡を辿る貴重な絵図。
◆『最新大東京全圖（1947年）』
→戦後復興期の東京を記録した一枚。
◆『大日本沿海實測圖 伊能中図 中部・近畿』
→伊能忠敬の測量の結晶。
さらに東京カートグラフィック社製のデザイン性の高い「地図雑貨」も今後順次ラインアップ。日常を地図で彩る体験を提案します。
)) 「地図屋本舗」が目指す未来 ((
このリニューアルの目指すものとして、当社グループは地図を単なる「道案内の道具」ではなく、人々の生活を楽しく彩り、知的好奇心を刺激する「知のインフラ」だと考えています。今後目利き衆に地図に見識のある様々な方をお迎えするなど、将来的には地図を愛する人々が集う交流の場を育んでいきたいと考えております。
)) 「地図屋本舗」サイト概要 ((
サイト名 ： 「地図屋本舗 昭文社オンラインストア」
URL ： https://ec.sp-mapple.jp/
リニューアル公開日： 2026年3月2日
運営会社 ： 株式会社 昭文社
【参考情報】送料無料キャンペーンも実施
リニューアルを記念し2026年3月2日～31日の間、サイト内全品送料無料となるキャンペーンを実施いたします。
