AI時代に対応したWeb人材を育成｜オンラインの求職者支援訓練4月22日開講「基礎から学べる！AI時代のWebプログラマー養成科」受講生募集開始

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉 正樹）は厚生労働省の認定を受け、eラーニングの求職者支援訓練として、4月22日(水)より開始する「基礎から学べる！AI時代のWebプログラマー養成科（ｅラーニングＡ）」の受講生を募集します。このコースでは、Excelの自動化を図れるマクロ・VBAを通して、プログラミングの基礎を学んでいきます。

募集期間：2026年2月27日（金）～2026年3月27日（金）まで

【訓練内容詳細】

https://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/02/IT_04_okinawa.pdf

IT業界は、今、最も成長している業界の一つです。 IT技術は社会のあらゆる場面で活用されており、その需要はますます高まっています。しかし、IT業界で活躍できる人材は不足しており、企業は常に優秀な人材を求めています。

IT業界で活躍できる人材を育成するために、本コースでは、プログラミングやWebアプリケーション開発などの専門知識・スキルを体系的に学ぶことができます。また、キャリアコンサルタントとの定期的な面談など職業相談や就職支援も充実しています。即戦力として活躍できるIT人材を目指しましょう。

■基礎から学べる！ AI時代のWebプログラマー養成科とは

「基礎から学べる！ AI時代のWebプログラマー養成科」は、プログラミングとWebアプリケーションの制作スキルを身につけ、業務効率化の提案・設計・実装ができる人材を目指す職業訓練コースです。本コースでは、以下の内容を学ぶことができます。

■求職者支援訓練とは

- 表計算基礎- プログラミング（マクロ・VBA・GAS)- Webアプリケーション開発実践（Java・PHP)- データベース- サーバー構築

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方などを対象(注)として、民間教育訓練機関が厚生労働大臣の認定を受け、就職に必要な技能及び知識を習得するための職業訓練を実施します。

受講料は原則無料(テキスト代などは自己負担)で、訓練期間中はもちろん、訓練終了後もハローワークが積極的に就職支援を行います。また、一定要件を満たせば、訓練期間中月10万円の「職業訓練受講給付金(注)」が支給されます。

（注）訓練受講要件、職業訓練受講給付金についての詳細は、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

■対象者の条件

- 小学生以下の子又は中学生以上の障がい児を養育する方や、配偶者・父母・子・配偶者の父母等を介護する方- 居住地域に訓練実施機関がないことにより職業訓練の受講が困難な方- 複数の事業所で雇用される方や、不安定な就労状態にある方(期間の定めのある労働者、短時間労働者、 派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者)等、訓練の受講にあたって特に配慮を必要とする在職者の方- 自宅あるいは作業環境においてインターネット通信環境を用意でき、接続可能なパソコンをお持ちの方、キーボードやファイルの操作ができる方。[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1082_1_b0883f1b6dbaf7bc3cd3762205e81083.jpg?v=202603021151 ]

■事前説明会（オンライン）

詳しいカリキュラムや難易度について、実際の講師がわかりやすくご説明します。

質疑応答の時間もご用意しておりますので、疑問点を解消していただけます。

■お申込方法

お住まいの地域を管轄するハローワークでお手続きをお願いします。

eラーニングの職業訓練のため、沖縄県以外にお住まいの方でもお申込が可能です。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

■訓練に関するお問い合わせ

ジョブトレ沖縄校

メール ：okinawa@workcareer.jp

電話 ：050-8886-0493

■ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：代表取締役 秋吉 正樹

事業内容 ：職業訓練校「ジョブトレ」運営

URL ：https://job-training.jp