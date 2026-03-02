『しおりとめくり 北澤平祐作品集』発売記念 パイ インターナショナル×コピック SNSコラボキャンペーン開催

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は2026年2月20日発売『しおりとめくり 北澤平祐作品集』の刊行を記念し、株式会社トゥーマーカープロダクツの「コピック 北澤平祐セット」とコラボレーションによるSNSキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

当社のX（旧：Twitter、以下X）もしくはInstagramのアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト&いいねをしていただいた方の中から抽選で4名様に書籍もしくはコピックセットのいずれかの賞品をプレゼントいたします。

＜応募期間＞

2026年3月2日（月）～3月15日 （日）23:59まで

＜応募方法＞

Xでの応募方法

１.パイ インターナショナル（@PIE_BOOKS）(https://x.com/PIE_BOOKS)のアカウントをフォロー

２.キャンペーン対象投稿をリポスト（RT）

Instagramでの応募方法

１.@pie_international(https://www.instagram.com/pie_international/) のアカウントをフォロー

２.キャンペーン対象投稿をいいね

※XまたはInstagramのいずれかからご応募いただけます

＜賞品＞

A賞 『しおりとめくり 北澤平祐作品集』＋コピック 北澤平祐セット（2種類）1名様

B賞 『しおりとめくり 北澤平祐作品集』1名様

C賞 コピック 北澤平祐セット（2種類のいずれか1種類）各1名様

おめかしびより

しずかないのり

＜当選発表＞

XとInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。当選通知は4月上旬を予定、商品発送は4月中旬を予定しております。

＜禁止事項＞

当賞品の、不当な価格取引を含む転売行為は一切禁止しております。フリーマーケットサイト、フリマアプリ（メルカリ、ラクマ等）、インターネットオークション等での当賞品の売買、買取サービスのご利用はご遠慮ください。キャンペーンに参加頂いた時点で、禁止事項に同意いただいたものとみなし、転売等といった行為が発覚した場合にはその情報に基づきお客様にご連絡させていただく場合があります。

<注意事項>

・当選連絡のダイレクトメッセージをお送りする際に当社アカウント（【X】@PIE_BOOKS もしくは【Instagram】@pie_international）をフォローいただけていない場合は、選考対象外となります。

・当選通知のダイレクトメッセージに対して期限までにご返信いただけなかった場合や、住所／転居先不明または長期不在等により商品をお届けできなかった場合、当選は無効になります。予めご了承ください。

・いただいたお客さまの個人情報につきましては、本キャンペーンの商品の発送のみに使用させていただきます。

・ご本人の同意なしにお客様の個人情報を第三者に開示、提供することはございません。

・商品の発送は日本国内に限らせていただきます。

『しおりとめくり 北澤平祐作品集』について

人気お菓子ブランドのパッケージをはじめ、広告や書籍装画、雑貨、アパレルまで――幅広いジャンルで心をときめかせる作品を生み出してきた、イラストレーター・北澤平祐。かわいらしい少女や動物たちが織りなす、やさしくて少し不思議な世界は、見る人の心をあたためてくれます。本書は、ジャンルを越えて広がってきたこの10年ほどの歩みをまとめた、宝物のような作品集。箔押しがきらめくカバーに、蛍光ピンクを差し色に用いた特殊印刷で、作品の魅力を鮮やかに表現しました。

さらに、美大生しおりとめくりの二人のアトリエ整理日誌という形式で書き下ろしたエッセイ9篇も収録。手に取るたびに、新しい発見とときめきに出会える一冊です。

著者：北澤平祐

イラストレーター・作家。アメリカに16年間在住した後、 帰国してイラストレーターとしての活動を開始。多数の書籍の装画や、パッケージ、プロダクトなど幅広い分野でイラストを提供。著作に「ユニコーンレターストーリー」（集英社/ホーム社）、「ひげが ながすぎる ねこ」 （講談社）、「ゆかいようかいノート」 （小学館）、「ルッコラのちいさなさがしものやさん」（白泉社）、「The Current /北澤平祐作品集」（玄光社）などがある。

https://pie.co.jp/book/i/5615/

