NEC、「リテールテックJAPAN 2026」に出展

日本電気株式会社

NECは、2026年3月3日(火)～6日(金)に東京ビッグサイトで開催される流通・小売業向けの国内最大の展示会「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

AIを活用して顧客体験の価値向上・業務効率化を実現するソリューションやサービスに加え、NEC自身をゼロ番目のクライアントとして最先端のテクノロジーを実践する「クライアントゼロ」の取り組みについても紹介します。

私たちは小売業の皆様と共に成長するパートナーとして、＋AIで未来のリテールを創造してまいります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

＜主な展示・体験(参考出展含む)＞

フリクションレスの顔認証リアル展示

一度の顔登録で様々なサービスがシームレスに利用できる顔パス世界の実現に向けた取り組みを紹介します。

顔をかざすだけで簡単にお買い物ができる顔決済や、顔認証で入室可能なプレミアムワークラウンジをご用意。立ち止まらない顔認証でスムーズにお買い物を始められるスマートカートも展示します。実際の利用シーンを想定したリアルな体験をお楽しみください。

事前に顔登録していただきますと当日スムーズに体験いただけます。

＜顔認証情報の事前登録はこちら＞

「NEC顔リンクサービス」アプリをインストールして、ご登録ください。

URL：https://jpn.nec.com/faceapp/portal.html

※顔登録にはマイナンバーカードまたは運転免許証が必要です

※顔決済にはクレジットカードの登録が必要です

※顔情報は実店舗でも利用可能なデータとして登録されます

NEC自社の取り組み 「クライアントゼロ」のご紹介

NEC自身をゼロ番目のクライアントとして最先端のテクノロジーを実践する「クライアントゼロ」の考え方のもと、まずNECが先んじて課題に取り組み、自社の変革を推進しています。

経営層～従業員が同じデータを共有・可視化するNECの経営マネジメントや、NECグループに対するサイバー攻撃状況やリスク状況を可視化するセキュリティ領域の取り組みをご紹介します。

売上成長に寄与！AIを用いた顧客データ利活用支援サービス

AIを用いた顧客データ活用支援サービス。NECの独自AIと人系サポートを組み合わせることにより、顧客データ利活用の「定着化」「効率化/自動化」「高度化」を支援し、売上拡大や会員増に寄与します。

来店データ×AIで売上加速！顧客体験を次のステージへ

ビーコンで取得するオフラインの顧客データとオンラインデータを掛け合わせ、顧客の行動検知からAIによる施策の示唆出しまで一気通貫でご支援。既存アプリとの連携でOMOを実現し、売上向上と顧客体験をご提供します。

人流×生活者属性×AIで来店・売上向上を実現！

高密度な位置情報を基にした人流データと店舗周辺の生活者の各種属性データを組み合わせて分析し、来店数増や売上増に貢献する店舗施策をAIで立案するソリューションです。

他にも、顧客体験を変化するDXの提案や店舗運営や本部の業務効率化にとどまらず経営課題解決を実現するソリューションをご提案いたします。

「リテールテック JAPAN 2026」NECグループ特設サイト(https://jpn.nec.com/retail/event/rtj2026/index.html?cid=prtimes_1)



＜リテールテックJAPAN 2026 概要＞

日時：3月3日(火)～3月6日(金) 10:00-17:00（最終日は16:30まで）

場所：東京ビッグサイト 東展示棟 小間番号：RT4101

主催：日本経済新聞社

お問い合わせ：NEC RTJ2026事務局 info@mcg.jp.nec.com