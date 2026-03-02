JCB法人カードの情報が経費精算システム「SAPPHIRE」で確認可能に！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)と、Miletos株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高橋 康文、以下：Miletos)は、業務提携契約を締結いたしました。2026年3月から、JCBが提供する「JCB法人カード利用明細データ連携サービス」が、Miletosが提供する経費精算システム「SAPPHIRE（サファイア）」に対応いたします。

今回の業務提携について

「JCB法人カード利用明細データ連携サービス」は、JCB法人カードの利用明細データを経費精算システムに自動連携するサービスです。

法人カード会員様の利便性向上を企図し、経費精算システムとのデータ連携拡大を目指すJCBと、経費精算システム「SAPPHIRE」の利用拡大を目指すMiletosの方針が一致し、今回の業務提携に至りました。これにより、JCB法人カードの利用明細データが自動で「SAPPHIRE」に取り込まれ、利用後、最短翌日に「SAPPHIRE」画面のクレジット明細選択画面にカードの利用日、利用金額、加盟店名等の内容が表示されるようになり、カード利用明細と証憑・事前稟議の紐付けや仕訳作成が簡単になります。

また、ペーパーレス化に加え、従業員の経費申請作業削減など、煩雑な経費精算処理の効率化を実現します。取り込まれたデータは「SAPPHIRE」上では変更できないため、不正申請を防止し、経費処理のガバナンス強化につながります。

今後もJCBとMiletosはお客様の利便性向上に努めてまいります。

【法人カード利用明細データ自動連携イメージ】

「SAPPHIRE」について

SAPPHIRE（サファイア）は、最新のAI技術とデータ活用により、経費精算の統制強化と効率化を同時に実現する、大企業向け経費精算システムです。証憑、申請内容、社内規程、過去実績などをAIが自動で照合・検証し、不備・不正の兆候などを検知します。大企業特有の複雑な経費規程や承認ルールにも対応できる柔軟なルール設計が可能です。

機能ラインナップ：SAPPHIRE 経費精算／SAPPHIRE 請求書支払／SAPPHIRE 通勤費

▶SAPPHIREサイト： https://sapphire.miletos.tech/

JCB法人カードについて

ビジネスでの業務効率化、経費削減に役立つ 「JCB法人カード」は、1961年に誕生し、大規模企業・中小企業・個人事業主の皆様にビジネスパートナーとしてご愛用をいただいております。JCBは法人カードの発行はもちろん、決済・支払い業務に関するさまざまなソリューションをご提供しています。

▶大規模企業のお客様向けソリューション詳細についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/corporate/large/)

▶各種法人カードについてはこちら(https://www.jcb.co.jp/ordercard/lineup/?4000_4020=1)

JCBについて

1961年に設立し、日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業としてJCBカードを利用できる加盟店ネットワークを展開するとともに、アジアを中心に国内外のパートナー企業とJCBカードの発行を拡大しています。また、総合決済サービス企業の実現を目指し、お客様やパートナー企業の皆様の期待にお応えする様々な事業を展開しています。国内外で1億7千万会員以上の方にJCBカードをご利用いただいています。(2025年9月末現在)

▶JCBグローバルサイト：https://www.global.jcb/ja/

Miletosについて

Miletos株式会社は、「より多くの人が創造する社会へ」をVISIONに、AIとデータを活用した経理・財務向けAI SaaSを開発・提供しています。支出管理AI SaaS「SAPPHIRE（サファイア）」および入金消込AI SaaS「STREAM AI ARM（ストリーム エーアイ アーム）」を通じて、バックオフィス業務の高度化を実現し、企業の効率化・統制強化・健全化と、経営判断の迅速化に貢献しています。

▶Miletosサイト： https://miletos.tech/

