【湖池屋が“ペットフード”に新規参入】国産じゃがいもを使用した、愛犬用のやみつきおやつ日本ペットフード×湖池屋 「わんムーチョ」3月5日より湖池屋オンラインショップで新発売

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、日本ペットフード株式会社（社長執行役員：片山俊次）とコラボレーションし、国産じゃがいもをノンフライ製法で仕上げた愛犬用おやつ「わんムーチョ」を、2026年3月5日（木）12時に湖池屋オンラインショップで発売します。

1962年の「湖池屋ポテトチップス のり塩」の発売以来、60年以上にわたり“国産じゃがいも100％”にこだわり続けてきたポテトチップスの老舗・湖池屋。1984年には激辛スナックのパイオニアとも呼ばれる「カラムーチョ」を発売するなど、これまでにない新たな価値をお届けするべく挑戦を続けてまいりました。この度、国産じゃがいもにこだわり、スナックの更なる進化・深化を追求し続ける湖池屋と、国産品質にこだわり、ペットとその家族の幸せの創出に取り組む日本ペットフードとの想いが共鳴し、愛犬用おやつ「わんムーチョ」が誕生しました。





「わんムーチョ」は、日本ペットフードと湖池屋が共同開発した、スナックのような楽しさを付与した“わんちゃん専用のやみつきおやつ”です。国産じゃがいもをオーブンで焼き上げた、独自のカリッとした食感と素材の旨みを活かした味わいが特長で、「チキン＆ベジタブル味」と「チーズ味」の2品で展開を開始します。「カラムーチョ」「すっぱムーチョ」は、辛さや酸っぱさだけでない“旨みのあるやみつき感”が人気ですが、「わんムーチョ」もチキンやチーズの旨みを活かした“やみつきパウダー”を使用し、わんちゃんも夢中になる味わいに仕上げています。※「ムーチョ」とは、スペイン語で「もっと」という意味で、「わんムーチョ」には わんちゃんとのおやつ時間がもっと、もーっと楽しくなるようにという想いが込められています。 辛い・酸っぱいといった刺激の強い味わいではございませんのでご安心ください。長さは1本約3cmの食べやすいサイズ感で、好きな量を与えて保存しやすいジッパー付きのパッケージ。「ヒー！」のかけ声でおなじみの「ヒー一族（いちぞく）」のわんちゃん・ヒー犬（イヌ）がパッケージを彩り、楽しいおやつ時間を盛り上げます。全国の小売店にて2026年3月2日（月）より順次展開を開始しますが、湖池屋オンラインショップでは「わんムーチョ 夢中セット」として、各味2袋（計4袋）をセットにして3月5日（木）12時より発売します。数量限定で、今回の主役である「ヒー犬」・カラムーチョのパッケージでおなじみの「ヒーおばあちゃん」のステッカー2種を封入しますので、手に入れたい方はお早めのご注文を！

ご自身は「カラムーチョ」や「すっぱムーチョ」をお召し上がりいただきながら、わんちゃんともおやつ時間を一緒に楽しめる新たな“ムーチョ”が誕生しました。家族の一員である愛犬とともに過ごす“ムーチョタイム”をぜひお楽しみください！



●動画「わんムーチョにムチュー！」

わんムーチョの魅力をリズミカルな動画でご紹介！

(URL) https://youtu.be/D91rBbLGwu0





【商品概要（湖池屋オンラインショップ販売分）】

■商品名／内容量

「わんムーチョ 夢中セット」

・わんムーチョ チキン＆ベジタブル味／2袋（35g／袋）

・わんムーチョ チーズ味／2袋（35g／袋）

※数量限定でオリジナルステッカー2種入り



■価格

1セット／1,380円（税込） ※送料別



■発売日時／販売先

2026年3月5日（木）12時／湖池屋オンラインショップ



【湖池屋オンラインショップ】

(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/c/cpet/

※湖池屋オンラインショップ以外にも、全国の小売店にて順次単品での販売を開始します。



●「日本ペットフード株式会社」について

日本ペットフードは1960年創業。日本ではじめて国産のドッグフードを世に送り出した会社です。ペットフードの最大の価値とは、「おいしく食べ続け、元気で長生きする」こと。このシンプルな理念のもと、ペットとその家族の幸せのために「食べ継がれる商品」をお届けしていきます。

＜公式ホームページ＞https://www.npf.co.jp/

