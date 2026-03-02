DIANA文庫『政略結婚３　～金髪の姫将軍は王太子を戴く祖国凱旋で元帥の夫と未来を誓う～【描き下ろしおまけマンガ付き】』大人気シリーズ第3弾 2026年2月28日より発売開始！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年2月28日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『政略結婚３ ～金髪の姫将軍は王太子を戴く祖国凱旋で元帥の夫と未来を誓う～【描き下ろしおまけマンガ付き】』（著者：羽鳥紘／イラスト：森川いく）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信中です。

政略結婚３ ～金髪の姫将軍は王太子を戴く祖国凱旋で元帥の夫と未来を誓う～

【描き下ろしおまけマンガ付き】

著者：羽鳥紘／イラスト：森川いく

■ストーリー

弟の即位式でベルトルド、クラウディオらと祖国の地を踏んだレオーネ。人々から熱狂的な歓迎を受ける一方で不穏な動きも……

大人気「政略結婚」シリーズ第3弾発売！

巻末に羽鳥紘先生原作のショートストーリーを元にした森川いく先生の【描き下ろしおまけマンガ】を特別収録！

「政略結婚３」の発売を記念して、コミカライズ「金髪の姫将軍は元敵国の好敵手に嫁ぐ（コミックcoral）」とのレーベル横断キャンペーンも各電子書籍ストアで実施中！

レオーネが政略結婚でゼルジオスに嫁いで4年。故国アルデーリアでは父王が退位し、実弟のメルクリオが即位式を迎えることになった。ゼルジオス王国王太子として公式に行啓するクラウディオを、夫となった元帥ベルトルドとともに護衛しながら祖国に向かうレオーネだったが、国境付近まで来たところで一行は何者かに襲撃される。咄嗟の判断でレオーネが口上を述べて時間稼ぎをしているさなか、レオーネの頬を”何か”が掠めた！ 幸い、ベルトルドが駆け付けて一行もレオーネも事なきを得る。やがて王都に到着した一行は熱狂的な歓迎を受ける。かつて敵同士だった両国の憎しみや悲しみを乗り越えるかのような出迎えに、レオーネ、ベルトルド、それにクラウディオ、それぞれの胸が熱くなった。やがて王宮に到着し、久しぶりに家族らと過ごすレオーネだったが……

■書籍情報

政略結婚３ ～金髪の姫将軍は王太子を戴く祖国凱旋で元帥の夫と未来を誓う～【描き下ろしおまけマンガ付き】著者：羽鳥紘

イラスト：森川いく

発売日：2026年2月28日

参考価格：500円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325130

ASIN：B0GCHHF8VF

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8772

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7210-d395744bdd533479c29c1563f19746af.pdf