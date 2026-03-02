『animate LIMITED SELECTION』より、TVアニメ『呪術廻戦』ぬいパル アニセレ限定セットが登場！3月2日より、アニセレにて受注受付開始！
株式会社アニメイトは、『animate LIMITED SELECTION（通称アニセレ）』より、TVアニメ『呪術廻戦』のぬいパル アニセレ限定セット(巾着付き)の発売を発表いたしました。
『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らないプレミアムなアニメイト限定商品をお客様へお届けするプロジェクトです。2026年7月に発売を予定しているTVアニメ『呪術廻戦』ぬいパルのアニセレ限定セットは持ち運びにも便利なオリジナル巾着付きです。全国アニメイト・アニメイト通販にて受注受付を行っております。
『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』では今後も様々なタイトル、グッズメーカーとの商品が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。
■商品情報
animate LIMITED SELECTION（アニセレ） TVアニメ『呪術廻戦』ぬいパル アニセレ限定セット(巾着付き) (全5種)
【発売日】2026年7月24日
【価格】各2,970円（税込）
【サイズ】
ぬいぐるみ本体：約12cm（キャラクターにより異なります）
巾着：20.5×16cm(マチなし)
【素材・仕様】
ぬいぐるみ：ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)
巾着：綿100%
※商品には若干の個体差がございます。
※セットに含まれるぬいパルは単品販売と同じ商品です。
＜虎杖 悠仁＞
＜伏黒 恵＞
＜乙骨 憂太＞
＜脹相＞
＜禪院 直哉＞
＜巾着＞
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
■関連URL
TVアニメ『呪術廻戦』ぬいパル アニセレ限定セット(巾着付き) (全5種)商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3411015/
animate LIMITED SELECTION（アニセレ）
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/animate-limitedselection/cd/1858/