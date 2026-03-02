株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）および株式会社ヴェルクス・スタジオ（本社：東京都渋谷区、代表：五十嵐翔）は、共同開発した自宅で遊べるリアル脱出ゲーム最新作『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』において、ヒロイン役の声優を末柄里恵さんが担当することを発表いたします。★特設サイト：https://realdgame.jp/s/oshishinu★Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3507880/

『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』は、配信中に何度も命を落としてしまうヒロインを、配信画面越しに時間を巻き戻して救う、Steamで遊べるリアル脱出ゲームです。プレイヤーはヒロインの幼馴染という立場で、配信画面のシークバーを操作し、トラブルの原因を探り「不可避な死」を回避していきます。過去に戻って危険を未然に防いだり、配信にコメントして行動を変えたり、時には配信者同士の謎解きバトルに挑んだり、プレイヤー自身の手で運命を変える体験をお楽しみいただけます。

■配信中に何度も命を落としてしまうヒロイン「アラーニャ」の声優に末柄里恵さんが決定

本ゲームのヒロイン「アラーニャ」のキャラクターボイスを務めるのは、人気声優の末柄里恵さん。末柄里恵さんは、『伊藤潤二「マニアック」』富江役、『ぼっち・ざ・ろっく！』後藤美智代役、『THE IDOLM@STER MILLION LIVE!』豊川風花役など、数々の作品で活躍されています。

ヒロインのアラーニャは、頑張り屋だけれどドジで不器用、どこか放っておけない配信者。彼女の配信中にはなぜか次々とトラブルが起こり、そのたびに命を落としてしまいます。プレイヤーは幼馴染として彼女を見守り、死の運命を回避していきます。

■末柄里恵さんコメント

皆さん初めまして、声優の末柄里恵です。この度は今作のヒロイン、新井アラーニャちゃんのお声を担当させていただけることになり、本当に嬉しいです…！アラーニャちゃんは、好奇心旺盛でちょっぴりズボラなところがあり何度も何度も危機にぶち当たってしまいます。救えるのはあなただけです。あなただからこそ彼女を救うことができます。何度も何度もやり直して、ぜひ配信をやり遂げさせてあげてください…！フルッタのあなたならできます！ これ以上は…言えません…！（笑）リアル脱出ゲームのファンな私がこうして作品に関わらせていただけることが本当に嬉しいです。私もリリースされたら遊んでみたいと思います！どうぞよろしくお願いします！※「フルッタ」はアラーニャのファンの呼称です。

『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』は、2026年春Steamにてリリース予定。現在体験版を配信中です。いち早く本作の世界観やゲームシステムを体験することができます。また、Steamストアページではウィッシュリスト登録を受付中。登録することで、最新情報や配信開始時の通知を受け取ることが可能です。SCRAPとヴェルクス・スタジオがタッグを組んでおくる新感覚のリアル脱出ゲームに、どうぞご期待ください！▼ゲーム画面

※画面は開発中のものです。

『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』 概要

◼︎特設サイトhttps://realdgame.jp/s/oshishinu◼︎Steamストアページhttps://store.steampowered.com/app/3507880/◼︎プレイ形式人数制限：1人想定所要時間：3～4時間※本ゲームはオートセーブに対応しております。必要なもの：Windows PC◼︎発売開始日時／ゲーム開始日時2026年春予定◼︎商品情報●いますぐプレイ(ダウンロード)版：価格未定●パッケージ版：価格未定◼︎プラットフォームSteam®◼︎対応言語日本語、英語◼︎SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典ゲームクリアで限定待ち受け画面をプレゼント◼︎企画制作：SCRAP／株式会社ヴェルクス・スタジオ

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉株式会社ヴェルクス・スタジオとは

ヴェルクス・スタジオは、PC・コンシューマー、スマートフォンと、プラットフォームの垣根なくゲームの企画・開発を行い、幅広い知見と経験を有するクリエイター陣が“ゲーム好きのためのゲーム”を制作するために設立したゲームスタジオです。Unreal Engine 5を用いたバトル制作、レベルデザイン、モデリングなどゲーム制作に関わるあらゆる企画開発を行います。☆「株式会社ヴェルクス・スタジオ」オフィシャルサイト：https://velux-studio.co.jp/☆「株式会社ヴェルクス・スタジオ」公式Xアカウント：https://x.com/VELUX_STUDIO☆「株式会社ヴェルクス・スタジオ」公式note：https://note.com/velux_studio