近畿大学農学部（奈良県奈良市）農業生産科学科は、人気洋菓子店シェ・アオタニ（大阪府東大阪市）と共同で、学生が「なら近大農法」（ICT農法）で実践栽培している「近大ICTイチゴ」を使用したオリジナルジェラートを開発しました。「幸せを運ぶイチゴケーキ」シリーズの第4弾として、令和8年（2026年）3月7日（土）から、シェ・アオタニが手がけるジェラート店「Gelato Labo Ten」（大阪府東大阪市）で、「近大ICTイチゴのジェラート」として期間・数量限定で販売します。【本件のポイント】●ICTを活用して栽培した「近大ICTイチゴ」使用のオリジナルジェラートを人気洋菓子店と共同開発●農学部キャンパス内のICT設置温室で、農学部生が「近大ICTイチゴ」を栽培・収穫●学生は、「近大ICTイチゴ」の栽培から商品開発までを行うことで、農業の6次産業化を「実学」で学ぶ【本件の内容】「近大ICTイチゴ」を使用した「幸せを運ぶイチゴケーキ」シリーズの第4弾として、株式会社心花（ときめき）が経営する東大阪市の人気洋菓子店「シェ・アオタニ」と共同で「近大ICTイチゴのジェラート」を開発しました。イチゴの甘味と酸味のバランスが良い「近大ICTイチゴ」（とちおとめ、紅ほっぺ）を輪切りにしてジェラートの上に乗せ、お餅で包み、「近大ICTイチゴ」のコンフィチュールをかけて仕上げました。人工着色料、香料は一切使用していません。このジェラートに使用されている「近大ICTイチゴ」は、近畿大学農学部農業生産科学科（アグリ技術革新研究所兼務）教授 野々村照雄が中心となり、奈良キャンパス内のICT設置温室で、農学部生とともに「なら近大農法（ICT農法）」を用いて栽培したものです。農業未経験の農学部生（3年生）16名が中心となって、「近大ICTイチゴ」の定植から収穫までの一連の栽培ノウハウや、人気洋菓子店との商品開発など、農業の6次産業化を「実学」で学んでいます。【販売概要】商品名 ：近大ICTイチゴのジェラート販売開始：令和8年（2026年）3月7日（土）11：00販売場所：Gelato Labo Ten （大阪府東大阪市西石切町1-11-1、近鉄けいはんな線「新石切駅」から徒歩約5分）価格 ：650円（税込）販売個数：1日50個限定（予定）お問合せ：シェ・アオタニ TEL（072）982-7546【株式会社心花（ときめき）】所在地 ：大阪府東大阪市西石切町1丁目11番1号代表者 ：代表取締役社長 青谷展行創業 ：平成10年（1998年）8月26日会社設立 ：平成21年（2009年）5月8日事業内容 ：洋菓子、和菓子製造販売従業員数 ：40人資本金 ：300万円ホームページ：https://www.chez-aotani.net/【なら近大農法（ICT農法）】近畿大学農学部は、少子高齢化に伴う農業従事者の減少や、休耕地・耕作放棄地の増加などの社会問題を解決するため、奈良県と連携して「農の入口」モデル事業を展開し、農業の自動化と省力化を可能とする「なら近大農法（ICT農法）」を利用した栽培管理方法の確立をめざしています。「なら近大農法（ICT農法）」は、農作物の栽培に必要な温度調整などの管理機能にICT（情報通信技術）を導入することで、農作業の自動化を実現し、農業初心者でも容易に栽培管理ができるようにしています。土壌センサーと日照センサーを連動させた装置により、作物に水分と液肥が自動的に供給されます。これらの情報は蓄積され、スマートフォンなどを通じて遠隔地からも確認することができます。また、ハウス側窓の自動巻上げ機は温度センサーと連動しており、ハウス内の温度をほぼ一定に保つために自動的に開閉が行われます。このような完全自動化した肥培管理システムの導入により、農作業の時間を大幅に削減できるだけでなく、水や液肥の使用量も抑えられ、収穫量の増加と品質の安定化が期待されます。平成29年度（2017年度）から、近畿大学農学部農業生産科学科（アグリ技術革新研究所兼務）教授 野々村照雄が中心となり、奈良キャンパス内のICT設置温室で、農学部生とともに「なら近大農法（ICT農法）」を用いて「近大ICTメロン」を栽培しており、令和3年（2021年）9月からは「近大ICTイチゴ」、令和7年（2025年）5月からは「近大ICTスイカ」の栽培にも取り組んでいます。これらの栽培マニュアルは、毎年、次の新たな農学部生へと受け継がれています。【関連リンク】農学部 農業生産科学科 教授 野々村照雄（ノノムラテルオ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/162-nonomura-teruo.html農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/