ターナー＆タウンゼントは、英国での創業から80年にわたり、建設業界に特化したプロフェッショナルサービスを提供し、現在は60か国以上で事業を展開しています。特にインフラ領域の中でも空港事業において卓越した実績を有しており、世界各地で蓄積した知見を基に、各市場で最適なソリューションを提供しています。このたび、中東地域における空港建設の最新動向について、その特徴や変化、そして成功の鍵となる要素を取りまとめました。

ドバイ、リヤド、ドーハ、イスタンブールなど、世界有数の中東ハブ空港が競い合う中、空港価値の指標は、従来の“規模”から、“確実な遂行力” “優れた旅客体験” “強靭な運営体制”へと変化しています。確実性は、安定したサービス提供と強靭な運営体制、環境目標とコスト・スケジュールの両立を可能にする統合管理によって担保されます。旅客体験価値は、自然光や緑地、静穏空間、直感的動線、商業・文化の没入型空間、さらにバイオメトリクスによる自動化によって高まり、「通過点」であった空港を『目的地』へと進化させます。革新性は、デジタル技術や先進建設手法、インフラ戦略の進化に加え、調達から設計までの初期段階でプロジェクトマネジメントを組み込むことで実現します。これにより滞在時間や非航空系収益、ブランド価値が向上し、国際競争力が強化されます。サステナビリティは全工程の必須条件であり、ライフサイクル全体の最適化を通じて中東の空港開発は新たな基準を示し続けます。

空港の未来を形づくる3つの力

中東の空港開発が示す潮流は、単なるインフラ整備を超え、未来の空港価値を決定づける三つの力──確実性、体験価値、そして革新性──を明確に浮かび上がらせています。これらは持続可能性を前提とした包括的なアプローチによって統合され、空港を国家戦略の要として進化させる原動力となります。確実な遂行力は安全と信頼を支え、卓越した旅客体験は空港を「目的地」へと変革し、革新性は将来にわたる競争力を創り出します。この三つの力こそが、空港の新たな価値を定義し、世界の交通・経済・文化をつなぐ未来のゲートウェイを創り出していきます。

ターナー＆タウンゼント株式会社について

https://asia.turnerandtownsend.com/jp/insights

ターナー＆タウンゼントは、60カ国以上に22,000人以上の従業員を擁するグローバルな建設マネジメント企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼロおよびデジタルソリューションを専門としています。世界最大の事業用不動産サービスおよび投資会社であるCBREグループがターナー＆タウンゼント株式の過半数を所有し、複数パートナーが主要な非支配持分を所有しています。当社のウェブサイトはこちら

https://asia.turnerandtownsend.com/jp/