ミニストップは、２０２６年３月３日（火）より人気商品を通常より５０％増量した「増量フェア」を、国内のミニストップで開催します。 ３月２日はミニストップの日。毎年、お客さまに日頃の感謝を込めておトクな企画を実施してきました。今年は増量フェアをメインに、お客さまがワクワクするようなおトクな商品を数多くご用意しました。（※１）今回は第２弾の商品をラインナップ！ ミニストップは今後も、ミニストップならではの旬の食材を使った商品やキャンペーンなどを通じて、「おいしさ」と 「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【商品情報】●展開地区：全国（２０２６年１月末現在：１，７６０店）

【１．５倍増量】●商品名：シューストポテト●期間：３月３日（火）～３月１６日（月）●本体価格：２５８円（税込価格：２７８．６４円）※2→お値段そのまま１．５倍増量（当社従来比）さらに！ミニストップアプリクーポン利用で本体価格より２０円引き！（トマトケチャップは別売りです。本体価格：１９円 税込価格：２０．５２円）※2クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

※1 対象商品の増量内容につきましては、該当商品・販促物等にてご確認をお願いいたします。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●展開地区：全国（２０２６年１月末現在：１，７６０店）●期間：２０２６年３月３日（火）～３月１６日（月）店舗納品分

【内容量５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：鶏ごぼう●本体価格：１４８円（税込価格：１５９．８４円）※2

【おにぎり１個増量】 （当社従来品比）●商品名：鶏めしとおかずセット●本体価格：３８８円（税込価格：４１９．０４円）※2四国は仕様が異なります。

【内容量５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：三元豚ロースのカツカレー●本体価格：５９８円（税込価格：６４５．８４円）※2

【麺＆ソース５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：大盛 たまごのコク！カルボナーラ●本体価格：５３０円（税込価格：５７２．４０円）※2

【６巻増量】 （当社従来品比）●商品名：ひきわり納豆細巻 １２巻（＋６巻）●本体価格：３４８円（税込価格：３７５．８４円）※2東北・関東・九州の商品です。東海・近畿・四国は、価格は同じですが、「国産大豆の納豆細巻１２巻（＋６巻）」という商品です。

【チキンたまごサラダサンド１層増量】 （当社従来品比）●商品名：香ばしい照焼きチキンとたまごサンド●本体価格：３５８円（税込価格：３８６．６４円）※2

【たまごサンド１層増量】 （当社従来品比）●商品名：ツナたまごサンド●本体価格：２５８円（税込価格：２７８．６４円）※2

【内容量５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：乳酸菌入りコールスローサラダ●本体価格：１６８円（税込価格：１８１．４４円）※2関東の商品です。東北・東海・近畿・四国・九州は仕様が異なります。

