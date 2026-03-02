Beats、iPhone 17eに対応したケースを発表 スタイリッシュなデザインはそのままに、人気カラー2色が登場 3月2日（月）より販売開始

「Beats iPhone 17e ケース」

カラー：ベッドロックブルー、ライムストーン

価格：6,980円（税込）

Beatsは、iPhone 17eに対応するケースのコレクションを発表しました。既存のiPhoneケースのスタイリッシュで使いやすいデザインはそのままに、人気カラーのベッドロックブルーとライムストーンで登場します。価格は6,980円（税込）で、本日よりapple.comにて販売を開始します。

Beats iPhone 17e ケースはMagSafe対応。iPhoneを確実に保護するよう、設計と製造の工程を通じて長期間にわたり徹底的なテストを実施しました。iPhone 17eのボディにぴったりとフィットするようにデザインされています。

背面には強靭なポリカーボネートを採用し、側面には衝撃を最大限吸収するため柔軟性を持たせています。ミニマルなデザインのケースは、その薄さと軽さも魅力の一つです。外側は傷、汚れ、指紋が付きにくいマット仕上げ。内側には柔らかなマイクロファイバーの裏地を採用し、iPhone本体とケースの接着面の摩擦を抑えます。

さらに、iPhone 17eにぴったりあうマグネットを内蔵しており、MagSafe対応のアクセサリは簡単に取り外しが可能。ワイヤレス充電も効率良く完了します。ケースの下部が開いているためスワイプ操作がしやすく、USB-Cポートも差し込みやすくなっています。

Beats iPhone 17e ケースのパッケージは、ファイバー素材を100％使用。使用する木製繊維の100%を再生資源と持続可能な方法で管理されている森林から 調達しています1 。

*1 米国小売用パッケージの重量による内訳。接着剤、インク、コーティングは、プラスチック含有量とパッケージ重量の計算に含めていません。

Beatsについて

2006年に設立されたBeatsは、テクノロジーとスポーツ、音楽、ファッションを融合させた先駆的なコンシューマーエレクトロニクスブランドです。Appleファミリーの一員として、ロサンゼルスに拠点を構え、プレミアムなオーディオ製品およびアクセサリの開発を通じて革新を続けています。数々の受賞歴を誇るキャンペーンやカルチャーを軸としたパートナーシップを通じ、次世代の音楽ファンと深くつながりながら、音楽の聴き方、自己表現など、音楽体験そのものを進化させていくことを目指しています。

