IPTech弁理士法人、「AI博覧会 Spring 2026」に出展

IPTech弁理士法人

IPTech弁理士法人(所在地:東京都港区、代表:安高史朗）は、2026年4月7日(火)・8日(水)に東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Spring 2026」に出展いたします。また、4月7日(火)13:00より、博覧会内C会場にて「次世代のAIビジネスを加速させる特許取得戦略・特許活用戦略」と題した無料セミナーを実施いたします。

生成AI時代における競争優位確立のための知財戦略を、スタートアップ・AI関連企業向けに分かりやすく解説いたします。

本イベントは、想定来場者数約12,000名を誇るAI分野特化型の専門展示会です。国内外のAI関連企業・スタートアップが多数出展し、最先端のAI技術やソリューションが一堂に会します。ビジネスの現場で“本当に使えるAI活用”を体感できる場として、業界内外から注目を集めています。

■出展の背景

AI技術の社会実装が進む中、IPTech弁理士法人では、AI・IT分野を中心とした特許出願および知財戦略支援を強化しています。特にスタートアップ企業においては、資金調達・事業提携・競争優位性確保の観点から、戦略的な知財ポートフォリオ構築が重要です。

本展示会への出展およびセミナー開催を通じて、AIビジネスの成長を知財面から支援する取り組みを広く発信してまいります。

■出展概要

イベント名:AI博覧会 Spring 2026

開催日程:2026年4月7日(火)・8日(水)

会場:東京国際フォーラム

公式サイト:https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

■セミナー概要

タイトル:次世代のAIビジネスを加速させる特許取得戦略・特許活用戦略

日時:2026年4月7日(火)13:00～13:30

会場:C会場

参加費:無料(事前申込制)

詳細・申込:https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1c-4/

近年、生成AIをはじめとするAI技術の進展により、新たなAIビジネスが急速に生まれています。一方で、競争の激化に伴い、模倣リスクや知財戦略の重要性も高まっています。

本セミナーでは、AIビジネスを推進するうえで不可欠となる「特許取得戦略」および「特許活用戦略」について、スタートアップ支援実績を多数有する弁理士が具体例を交えて分かりやすく解説します。

■登壇者プロフィール

IPTech弁理士法人 副所長弁理士 加島 広基（かしま ひろき）

2004年弁理士登録。特許庁のI-OPEN PROJECTやIPAS事業に参画し、イノベーション創出を目指す企業を知財面から支援。近年はスタートアップ・ベンチャー企業等のIT・ソフトウェア分野の特許出願および知財コンサルティングを多数手がける。2024年3月には、ITスタートアップ支援実績が評価され、特許庁「第5回IP BASE AWARD」スタートアップ支援者部門奨励賞を受賞。

■会社概要

会社名:IPTech弁理士法人

代表者:弁理士 安高 史朗

所在地:〒105-6415 東京都港区虎ノ門1丁目17-1

虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

TEL:03-6807-5851

E-mail:info@iptech.jp

URL:https://iptech.jp/

事業内容: 特許・商標等の出願支援、知財戦略コンサルティング、スタートアップ知財支援 等