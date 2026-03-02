ジュエリーブランド「NEU & TIM」、ご愛用者様向け先行招待を経て「2026 Spring Salon」の一般予約受付を開始。都内ラグジュアリーホテルの一室にて5月1日開催。
ジュエリーブランド「NEU & TIM（ニュー・アンド・ティム）」（所在地：東京都）は、2026年5月1日（金）、都内ラグジュアリーホテルにて「2026 Spring Salon」新作お披露目 ＆ ご試着会を開催いたします。
本サロンでは、ブランドを代表するコレクションに加え、絵画の色彩や構成から着想を得た「Composition」シリーズの新色や新作を展示いたします。先行して実施しているご愛用者様向け招待に加え、3月1日（日）より、特設サイトにて一般のお客様に向けたご案内枠を一部開放いたしました。
■ 本サロンの見どころ
新色・新作ラインナップの展示 マグリットやホイッスラー、モネなどの名画から着想を得た「Composition」シリーズの新色および新作を公開いたします。
一部モデルの仕様選択 対象モデルにおいて、真珠のサイズ選定や地金の仕上げ、刻印等の仕様をお選びいただけます。
5周年を記念した特別な贈り物 100万円以上のご成約をいただいた方へ、アフタヌーンティーを愉しめるペアチケットを差し上げます。
■ 「2026 Spring Salon」開催概要
日時： 2026年5月1日（金）
会場： 都内ラグジュアリーホテルの一室 ※会場詳細は、ご登録が確定したお客様にのみ、個別にお知らせいたします。
入場： 事前予約制（入場無料） ※各時間帯の定員に達し次第、受付を終了いたします。 （最終受付：2026年4月27日）
詳細・予約方法： 下記特設サイトよりお申し込みください。 URL：https://www.neuandtim.com/26-spring.html (https://www.neuandtim.com/26-spring.html)
【NEU & TIM について】「宝飾商のルーツと、現代の構築美」を掲げる、コンテンポラリー・パールジュエリーブランド。2022年に米国のデザイン賞 USA CPAA「Luster Award」を受賞。日本真珠振興会認定シニアアドバイザーが主宰し、伝統的な手法と独自の視点を融合させたジュエリーを展開しています。
公式サイト：https://www.neuandtim.com/(https://www.neuandtim.com/26-spring.html)
Instagram：https://www.instagram.com/neuandtim/(https://www.neuandtim.com/26-spring.html)