サステナブル医療ウェア「sukui」、世界三大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞

株式会社ワーキングハセガワ（本社：福岡県嘉穂郡、代表取締役：長谷川伸一）が展開するサステナブル医療ウェアブランド「sukui（スクイ）」が、iF DESIGN AWARD 2026を受賞しましたのでお知らせいたします。

iF DESIGN AWARDは1954年にドイツで創設され、世界約68カ国から約1万件以上のエントリーが集まる世界的に権威あるデザイン賞の一つです。本受賞は、2025年度グッドデザイン賞（日本）に続く国際デザイン賞の受賞となります。

受賞の背景

iF DESIGN AWARDは2025年度より、審査基準にSustainability（持続可能性）を5大評価軸の一つとして正式に導入しました。iF の審査プロセスでは、国際的な専門家で構成されるSustainability Working Groupが設けられており、そのメンバーにはEllen MacArthur Foundationに関係する専門家も含まれています。

sukuiは、カーボンネガティブのヘンプ素材、ブロックチェーン技術を活用したDPP（デジタルプロダクトパスポート）による製品ライフサイクル全体の透明性、そしてクリーニング・リペア・堆肥化までを統合した循環設計を特徴とする医療ウェアです。

sukuiとは

sukuiは、ヘンプを用いたカーボンネガティブ医療ウェアです。製品にはブロックチェーン型DPP（デジタルプロダクトパスポート）を搭載。CO2排出・吸収量やトレーサビリティ情報を可視化し、医療従事者がサステナブルな選択をできる仕組みを提供します。

デジタルプロダクトパスポート（DPP）

sukuiのDPPは、ブロックチェーン（chaintope社Tapyrus基盤）とデータベースを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャを採用。改ざん耐性が求められるLCAデータや素材産地情報はブロックチェーンに記録し、頻繁に更新されるメンテナンス履歴等はデータベースで管理します。製品に付されたQRコードをスキャンすると、その一着の素材産地、環境負荷データなどにアクセスできます。

代表コメント

「sukuiは、素材の選定からクリーニング、リペア、堆肥化まで、衣服の一生を設計したプロダクトです。一着のスクラブにブロックチェーンDPPを搭載し、誰でもスキャンひとつで環境データを確認できる。人を救い、環境を救いたいと願う、私たちの仕組みが世界的に権威あるデザイン賞で評価されたことを嬉しく思います。」

── 株式会社ワーキングハセガワ 代表取締役 長谷川 伸一

協力企業・機関

受賞歴

・2025年度 グッドデザイン賞（日本）

・iF DESIGN AWARD 2026（ドイツ）

・Green Product Award 2026 ファイナリスト（ドイツ）

株式会社ワーキングハセガワ

代表者：代表取締役 長谷川 伸一

本社所在地：〒820-0604 福岡県嘉穂郡桂川町瀬戸156-1

URL：https://sukui-wear.jp

E-mail：info@sukui-wear.jp

株式会社ワーキングハセガワについて

株式会社ワーキングハセガワは1978年に福岡で創業し、業務用ウェアの製造販売を通じて働く人々を支援し続けています。世界的にものづくりにおける環境配慮の重要性が高まる中、EUの先進的な取り組みを目の当たりにし、日本でも環境配慮型の衣類製造への本格的なシフトが求められていると痛感し、自社の医療ウェアブランド「sukui」を立ち上げ、サーキュラーエコノミーを基盤に持続可能なウェアの開発を推進しています。未来の世代のために、国内外の有志企業と協力しながら、資源循環と低環境負荷の基準を確立し、社会にポジティブな変化をもたらすことを目指しています。

ホームページ：https://working-hasegawa.co.jp

iF DESIGN AWARDについて

iF DESIGN AWARDは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。毎年約70カ国から1万件以上のエントリーが集まり、129名のデザイン専門家が審査を行います。この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア」「UX」「UI」「コンセプト」の9つの分野で構成されています。すべての受賞デザインは、ifdesign.comで公開されています。

ホームページ：https://ifdesign.com




