【創業70年×IT未経験歓迎】ティーコム株式会社、2027年卒向け新卒採用エントリー受付を開始

ティーコム株式会社

「人を想い、共に挑み、BESTを紡ぐ。未来は、笑顔で拓こう。」をコンセプトに、ロジスティックス業務からICTソリューション、ソフトウェア開発、テクニカルサポートまで、幅広いIT関連サービスを提供するティーコム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：岡松美樹)は、2026年3月1日(日)より、2027年3月卒業予定の学生を対象とした新卒採用エントリーおよび会社説明会の予約受付を、就職情報サイト「マイナビ2027」にて開始しました。

マイナビ2027 :https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp217724/outline.html

■採用背景：創業70年の実績を基盤に、100年企業へ向けた次世代人材を募集

1954年の創業以来、当社は日本の通信インフラを支える企業として事業を展開し、2024年に創業70周年を迎えました。大手通信会社グループとの長年の信頼関係を強みに、ロジスティック運用からシステム開発まで幅広い分野で事業を拡大しています。

さらに2026年度より、有料職業紹介事業の開始に加え、インドネシア(バリ島)での日本語学校事業や地方創生支援事業など、新領域への展開を加速しています。これらは、日本国内の人材不足や地域課題といった社会的ニーズに対し、ITと人材育成の両面から価値提供を行うことを目的とした取り組みです。

こうした成長フェーズの中で、今後の「100年企業」実現に向け、新たな発想と挑戦意欲を持つ次世代人材を募集します。

■【WEB開催】少人数制会社説明会について

当社では、仕事内容や社風をより深く理解していただくため、少人数制のオンライン会社説明会を開催します。定員を絞ることで、学生一人ひとりの疑問や不安に丁寧に向き合う形式を採用しています。

※開催日時はお申込みページでご確認ください。

詳細・お申し込み :https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=0n7XdC&corpId=217724

■定着率抜群。長く働きたくなる会社のヒミツ

当社では、社員同士の距離感の近さと安心して成長できる環境づくりを大切にしています。入社式後には幹部との食事会を開催するなど、早期から話しやすい関係性づくりを重視しています。

＜ヒミツ1＞信頼度の高い仕事を学べる環境

創業以来取引が続く大手通信会社グループから厚い信頼を得ており、表彰実績もあります。年間300件を超える改善提案を行うなど、取引先にとって欠かせないパートナーとして評価されています。先輩社員からノウハウを受け継ぎながら、品質の高い仕事や提案力を着実に身につけることができます。

＜ヒミツ2＞社員思いの制度と風通しの良い社風

当社では顧客満足だけでなく、社員満足の向上も重要な経営テーマとしています。

会社や社会への貢献を評価する「グッドポイント制度」や各種研修制度、養老保険への加入など福利厚生を充実。さらに定期的な個別面談を通じて社員の声を経営に反映する仕組みを整えています。こうした環境が、高い定着率につながっています。

＜ヒミツ3＞女性社員が多数活躍

社員の女性比率は4分の1以上を占め、特に20代では女性社員が多く活躍しています。テクニカル分野でも男女問わず活躍できる環境が整っており、現在は「えるぼし認定」の取得を目指し、より働きやすい職場環境の整備を進めています。

■求める人物像

- 当社ではスキルや経験よりも「人間性」を重視した採用を行っています。- 笑顔で挨拶ができる方- 感謝の気持ちを言葉で伝えられる方- 協調性を持ち、思いやりや支え合いを大切にできる方- 目配り・気配り・心配りを意識できる方- チャレンジ精神を持ち、成長を楽しめる方

※PCスキル、ネットワーク知識、プログラミング経験の有無は問いません。

【会社概要】

社名：ティーコム株式会社

設立：1954年1月28日

代表者：岡松美樹

事業内容：大手通信事業者向けロジスティックス業務、ITインフラ設計・構築・運用・保守、業務系WEBアプリケーション開発、ヘルプデスクなど

許認可：一般労働者派遣事業：(派)13-305691 / ISMS：ISO27001

本社：東京都港区三田4-1-4 城南ビルディング三田6F

URL：https://www.tcomm.co.jp/