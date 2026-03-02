洗濯機クリーニング専門店「洗濯機のまじん」が家事代行・暮らしサポート企業の株式会社ベアーズと提携し関東・関西・東海エリアで施工体制を強化

東海エネテック株式会社

洗濯機クリーニング専門店「洗濯機のまじん」（運営：東海エネテック株式会社、本社：東京都千代田区、以下、当社）は、家事代行・暮らしサポートサービスを全国で展開する株式会社ベアーズ（本社：東京都中央区、以下、ベアーズ）との業務提携において、2026年に入りベアーズ経由の相談・施工依頼が順調に増加していることを受け、関東・関西・東海エリアの施工体制を強化いたしました。

これにより、洗濯機内部の汚れ・臭い・乾燥不良など、通常の家事代行では対応が難しい専門領域の困りごとに対し、より迅速にご案内できる環境を整備してまいります。

家事代行・暮らしサポート企業 株式会社ベアーズ ロゴ

■ 提携の概要

当社が運営する洗濯機クリーニング専門店「洗濯機のまじん」は、2025年11月1日より株式会社ベアーズと業務提携を開始いたしました。

ベアーズは、家事代行・ハウスクリーニング・シッターサービスにとどまらず、フリマ出品代行や引っ越し、庭木の剪定など、暮らしの“困った”を幅広く支える暮らしサポート企業としてサービスの拡充を進めています。その中で、家事の延長では解決が難しい“専門領域の困りごと”――洗濯機内部の汚れ、臭い、乾燥不良、黒いカスといった課題にもワンストップで応えられる体制を構築することを目的に、洗濯機の分解洗浄に特化した当社との提携に至りました。

洗濯機クリーニング専門店「洗濯機のまじん」ロゴ

■ 施工体制の強化について

2026年に入り、ベアーズ経由での相談・施工依頼が順調に増加しております。こうしたニーズの高まりを受け、当社では関東・関西・東海エリアにおいて施工体制を強化し、お客様からのご依頼に迅速に対応できる環境を整備いたしました。

縦型・ドラム式洗濯機の内部構造に精通した専門スタッフが、分解洗浄を通じて洗濯機本来の性能を回復させるサービスを提供し、これまで以上に幅広いエリアのお客様にお届けしてまいります。

縦型・ドラム式洗濯機の内部構造に精通した専門スタッフが、部品を分解し洗浄を行う様子。通常の清掃では手の届かない箇所まで丁寧にクリーニングします。

■ 提携の背景

近年、ドラム式洗濯機や高機能洗濯機の普及に伴い、洗濯機内部の構造はますます複雑化しています。乾燥経路の詰まりや内部の汚れ蓄積による乾燥不良、臭い、黒いカスの付着といったトラブルは、日常的なお手入れだけでは改善が難しく、専門的な分解洗浄を必要とするケースが増えています。

また、花粉シーズンや梅雨の時期、新生活の開始など、洗濯回数が増加する季節には、こうした悩みが顕在化しやすい傾向があります。家事代行の現場でもお客様からのご相談が寄せられる中、通常の家事代行サービスだけでは対応が難しいこれらの課題に対し、専門技術を持つ当社と連携することで、住まい全体の快適性と家電の長期利用を両立する解決策を提供しております。

累計1万台以上の施工実績を持つ「洗濯機のまじん」による分解洗浄のビフォーアフター。通常の槽洗浄では届かない内部の汚れを、分解洗浄することで徹底的に除去します

■ 今後の展望

今後は、対応件数のさらなる拡大とサービス品質の安定化を図りながら、ベアーズとの連携を一層深めてまいります。家事代行サービスと専門的な分解洗浄技術を組み合わせることで、より多くのお客様が安心して洗濯機をご利用いただける環境づくりに貢献してまいります。

■ 会社概要

「洗濯機のまじん」運営会社 東海エネテック株式会社 ロゴ

【東海エネテック株式会社】

会社名：東海エネテック株式会社

所在地：東京都千代田区

サービス名：洗濯機のまじん

事業内容：洗濯機の分解洗浄を専門とし、縦型・ドラム式洗濯機の内部構造に精通した専門スタッフによる高品質なクリーニングサービスを提供

【株式会社ベアーズ】

会社名：株式会社ベアーズ

所在地：東京都中央区

事業内容：家事代行・ハウスクリーニング・シッターサービス等を全国で展開する暮らしサポート企業