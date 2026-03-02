リボーンウェルネス、Fujisawa SSTプロジェクトに参画　認知症予防から始める持続可能なまちづくり

株式会社リボーンウェルネス

認知症予防を起点に住人参加型コミュニティを推進し、健康寿命の延伸ができるまちづくりに貢献

認知症が社会課題となる中、株式会社リボーンウェルネス（以下リボーンウェルネス）は、Fujisawa サスティナブル・スマートタウン（以下、Fujisawa SST）の「ウェルネスWG」等、ウェルビーイングと認知症に関するプロジェクトに参画しました。

Fujisawa SSTにおけるリボーンウェルネスの活動

- 認知症予防を起点とした、元気な方向けのウェルビーイングの推進、健康習慣の定着による、健康寿命延伸のサポート- 「認知症になっても住みやすいまち」をテーマにした、住人参画型のコミュニティ作り（認知症対策SWGテーマ）- 「高齢になっても誰でもが住みやすいまち」として超高齢化社会における課題解決をするシンボリックなまちづくりをサポート

リボーンウェルネスは、Fujisawa SSTの産官学民連携の取り組みの中で、

「高齢になっても誰でもが住みやすいまち」として、超高齢化社会における課題解決をするシンボリックで持続可能なまちづくりをサポートします。

Fujisawa SSTについて

Fujisawa SST は、「生きるエネルギーがうまれる街。」というコンセプトをもとに、社会・地域課題を捉えながら、まちに関わる住人、企業、働く人との共創を通じ、サスティナブルに進化し続けるまちづくりに取り組んでいます。

参考：Fujisawa SST 公式サイトhttps://fujisawasst.com/JP/project/

会社概要

株式会社リボーンウェルネス

所在地：東京都渋谷区大山町36番24号

事業内容：介護予防に関する各種研修、ワークショップ、ビジネスケアラー予防対策支援 リボンdeCoCo、認知症予防を起点としたウエルビーイング事業

HP: https://reborn-wellness.jp/