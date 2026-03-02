【丸紅ロジスティクス】機構改革および役員人事について

丸紅ロジスティクス株式会社

丸紅ロジスティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：栗原 剛）は、2026年4月1日付の機構改革及び役員人事について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I．機構改革（2026年4月1日付、組織図は「III.主要組織の新旧対照表」を参照）

１．「経営企画室」を新設し、社長直轄とする。

２．「業務・情報システム本部」傘下の「ITプロジェクト推進室」を廃止する。

３．「国際事業本部」傘下の「国際事業企画部」を「国際事業総括部」と「国際営業企画部」に再編し、改称する。

４．「国内事業総括部」を新設し、国内事業総括部担当執行役員直轄とする。

５．「ペットソリューション事業本部」傘下の「ペットソリューション関東事業部」を「ペットソリューション北関東事業部」、「ペットソリューション南関東事業部」に再編し、改称する。

６．「ペットソリューション事業本部」傘下の「ペットソリューション東海・中部事業部」を「ペットソリューション東海事業部」、「ペットソリューション広域事業部」に再編し、改称する。

７．「菓子ソリューション事業本部」傘下の「菓子ソリューション第一事業部」と「菓子ソリューション第二事業部」を「菓子ソリューション新潟事業部」、「菓子ソリューション東日本事業部」、「菓子ソリューション西日本事業部」に再編し、改称する。

II．役員人事（2026年4月1日付）

１．取締役の異動（2026年6月開催予定の定時株主総会にて再任予定）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152633/table/11_1_4bebe11e5d8b10f9cd1406d360d986c0.jpg?v=202603030451 ]

※藤永 崇志および脇田 英彦は2026年3月31日をもって辞任。

２．監査役の異動（2026年6月開催予定の定時株主総会にて再任予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152633/table/11_2_e010c123b8b16cdd226327e7be5f996b.jpg?v=202603030451 ]

※永井 直彦は2026年3月31日をもって辞任。

３．執行役員人事

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152633/table/11_3_c6f243623490d11a00c931ba76334e94.jpg?v=202603030451 ]

III.主要組織の新旧対照表