KOUとLUFが経営統合、“Will（意志）”を起点にキャリアと組織を再設計する「株式会社ウィルネクスト」始動

株式会社KOU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村真広）は、2026年3月1日付でLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾司）との経営統合を実施し、新会社「株式会社ウィルネクスト」を発足したことをお知らせいたします。

ウィルネクストは、「人の意思（Will）こそが未来を切り拓く力である」という信念のもと、キャリアデザイン・学習コミュニティ・人材支援・組織コンサルティングを統合したHRプラットフォームを展開します。

「働くすべての人に待ち遠しい明日を」をタグラインに、個人の意思を起点に人と組織の成長が循環する新しいキャリアモデルの社会実装を目指します。

人の意思が動き出すとき、社会の未来も動き出す。

AIの進化や働き方の変化により、私たちはこれまでにないほど多くの選択肢を手にしました。しかし同時に、「何を選び、どう生きるのか」という問いは、これまで以上に個人へ委ねられています。

スキルや知識だけでは未来を決められない時代において、私たちは一つの信念にたどり着きました。

人の意思（Will）こそが、未来を切り拓く力である。

株式会社ウィルネクストという社名には、この信念が込められています。

働くことが義務や消耗ではなく、自分の意思によって未来へつながっていく営みへ。

私たちは、「働くすべての人に待ち遠しい明日を」届けることを目指します。

統合の背景：AI時代におけるキャリア支援モデルの転換

AI技術の進展と社会構造の変化により、知識やスキルの価値は急速にコモディティ化しています。企業がキャリアを設計する時代から、個人が主体的にキャリアを選択する時代へと移行が進んでいます。

しかし現実には多くのビジネスパーソン、とりわけ企業変革の中心に立つ人事担当者が、

- 正解のない意思決定への孤独- 学習と実践の分断- 組織と個人の間で揺れるキャリア選択

といった課題に直面しています。

私たちは、この問題の本質はスキル不足ではなく、意思形成を支援する仕組みが社会に不足していることにあると考えています。

統合の意義：個人の変化を、組織と社会へ循環させる

株式会社KOUはこれまで、AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム「Willnext」を通じ、個人の内発的動機を言語化し、人生と仕事を接続する支援を行ってきました。

一方LUF株式会社は、人事向け学習プラットフォームおよび人材支援事業を通じ、人事プロフェッショナルの成長とコミュニティ形成を推進してきました。

KOUが培ってきた「意思形成への深いアプローチ」と、LUFが築いてきた「人事コミュニティと実務ネットワーク」が融合することで、

個人の変化が組織変革へとつながり、社会へ循環していく新しいHRモデル

を実現できると考え、本統合に至りました。

これは単なる企業統合ではなく、分断されていたキャリア支援を再統合し、「Will」を起点としたキャリア循環モデルを社会実装する挑戦です。

Willnext Platform：意思から社会変化へつながる4つの事業

新会社ウィルネクストでは、キャリア支援を「点」ではなく「循環」として設計し、以下4事業を統合的に展開します。

■ Willnext Design（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

私たちが目指すもの

私たちが変えたいのは、働き方そのものではありません。

「働くことへの希望」です。

明日が少し憂うつな社会ではなく、

自分の意思で選んだ道を歩んでいると感じられる社会へ。

一人ひとりの意思が動き出すとき、組織が変わり、社会が変わっていく。

ウィルネクストは、その循環を生み出すインフラになることを目指します。

代表コメント

株式会社ウィルネクスト 代表取締役 中村 真広

これまではKOUとして、個人の意思に向き合うキャリアデザインに取り組んできました。今回のLUFとの統合によって、その変化を個人の内側に留めるのではなく、組織や社会へと循環させる基盤が整いました。

ウィルネクストという言葉には、「人の意思こそ未来を切り拓く力である」という信念を込めています。

働くことが義務や消耗ではなく、明日が少し楽しみになる営みへ。

「働くすべての人に待ち遠しい明日を」届けていきたいと考えています。

今後の展望

ウィルネクストは今後、人事プロフェッショナルを起点としたキャリア循環ネットワークを拡張し、企業・個人・コミュニティを横断する新しい人材エコシステムの構築を目指します。

会社概要

株式会社ウィルネクスト

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

