駅から相談へ。JR東日本と連携し、チャット相談につながる取り組みを開始

特定非営利活動法人あなたのいばしょ

特定非営利活動法人あなたのいばしょ(東京都千代田区、理事長：根岸督和、以下「あなたのいばしょ」)は、東日本旅客鉄道株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟陽一、以下「JR東日本」)と連携し、2026年3月1日より、JR東日本の一部駅において、あなたのいばしょが運営するチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」につながる二次元コードを掲載したステッカーを掲出する、孤独・孤立対策および自殺対策に関する啓発キャンペーンを実施いたします。

あなたのいばしょとJR東日本は、これまでも厚生労働省の定める「自殺対策強化月間」(3月)に合わせた啓発活動を共同で実施し、駅を利用する多くの人々を相談窓口へとつなげるなど、社会的ニーズに応える取り組みを行ってきました。

本取り組みは、進学・就職・人事異動など環境の変化が多い春先において、孤独や不安を抱えやすい時期であること、また新学期・新年度以降に相談件数が増加する傾向が見られることを踏まえ、駅構内という日常的な生活動線の中から、必要な方が必要なタイミングで相談窓口につながることができる環境を整えることを目的とするものです。

こどもや若者をはじめ、孤独や孤立を背景とした深刻な状況が続く中、両者は本取り組みを通じて、相談する機会を社会の中に広げ、孤独・孤立対策および自殺対策の一層の推進につなげてまいります。

＜詳細＞

掲出期間：2026年3月1日（日）～

掲出場所：JR東日本 一部駅構内

ステッカーデザイン

■あなたのいばしょチャット相談について

「あなたのいばしょチャット相談」は、特定非営利活動法人あなたのいばしょが運営する、24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口で、厚生労働省自殺防止対策事業、厚生労働省支援情報検索サイト登録事業となっています。

あなたのいばしょチャット相談では、相談員の研修から実際の相談対応までを全てオンラインで実施することにより、スキマ時間を活用してボランティア相談員として活動できる環境を整備しました。これにより、相談窓口で最も深刻な課題とされていた相談員不足という問題を解消したほか、相談が最も増える日本時間の夜22時から朝方にかけては海外在住の日本人相談員ボランティアが時差を活用した相談対応にあたることにより、全国規模で相談を受け付ける相談窓口としては初めてかつ唯一24時間365日対応の相談窓口として機能しています。

■あなたのいばしょについて

2020年設立。本部は東京都千代田区。24時間365日年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で相談できるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」(厚生労働省自殺防止対策事業)を運営。世界40カ国に約1,000名の相談員を抱え、1日最大で約3,000件の相談に応じる国内最大規模のチャット相談窓口。孤独対策を日本で初めて提唱し、大臣設置や推進法成立に寄与。孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム幹事団体。2022年、Forbes JAPAN「すぐれた非営利団体30選」。

URL：https://talkme.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人あなたのいばしょ 広報担当（鈴木）

pr@ibashochat.org